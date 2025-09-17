Áp thấp nhiệt đới/bão nối đuôi, miền Bắc mưa lớn xối xả

Áp thấp nhiệt đới chuẩn bị vào Biển Đông, mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trước khi vào Biển Đông.

Hồi 19 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ vĩ Bắc; 117,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ vĩ Bắc; 114,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8–9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, tập trung tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khoảng ngày 23/9 Biển Đông lại đón bão

Chiều 17/9, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ (Cục Khí tượng thủy văn) vừa đưa ra nhận định diễn biến hình thế thời tiết chính ảnh hưởng các khu vực trong 10 ngày tới.

Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ. Đồng thời, cơn áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo Lu-dông (Philippines) sẽ vào Biển Đông có thể mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Dự báo, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ và cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Đến khoảng ngày 23-24/9, cơn bão ở phía đông Philippines nhiều khả năng vào Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 20-21/9 hoạt động yếu dần.

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông tối và đêm nay 17/9 và nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 8 trong ít giờ sau đó.

Như vậy, trong thời kỳ 1 tuần tới, trên Biển Đông ngoài vùng áp thấp đang hoạt động thì đêm nay sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 8; sau đó, khoảng ngày 23-24/9, có thể đón tiếp một cơn bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa đưa ra cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 17-27/9). Cụ thể, từ đêm 17/9 đến ngày 19/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào đêm và sáng). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Bắc Bộ đêm 19/9 có mưa rào và dông rải rác; từ 22-23/9, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 24-25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và giông vài nơi; riêng thời kỳ 19/9 và từ 22-23/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ 25/9, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế: có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm khí tượng cũng nhận định, trong các ngày 18-19/9 và từ 22-27/9, Hà Nội có mưa rào, giông, có ngày mưa to. Nền nhiệt thấp nhất trong các ngày xuống đến 22 độ và cao nhất 35 độ. Trong 10 ngày tới, chỉ có hai ngày 20-21/9, dự báo thời tiết Hà Nội xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thời tiết cuối năm 2025 được dự báo nhiều diễn biến khó lường. Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.