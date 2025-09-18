Chiều 18/9, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc người dân phường Khương Đình (Hà Nội) phát hiện một thi thể trên dải phân cách đường Nguyễn Xiển (đoạn dưới đường Vành đai 3 trên cao).

PV Báo Sức khỏe & Đời sống đã liên hệ với Công an phường Khương Đình. Đơn vị này xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Chiều 18/9, trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông trên dải phân cách.

Theo đó, vào khoảng 15h30 chiều 18/9, trong lúc đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Xiển, một số người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi lại gần, họ phát hiện xác một người đàn ông và lập tức báo cơ quan Công an.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Ban đầu, Công an phường Khương Đình xác định nạn nhân là nam giới, đã tử vong nhiều ngày trước khi được phát hiện.