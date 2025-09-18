Bão số 8 gây mưa cho đất liền nước ta thế nào?
Theo chuyên gia của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, dự báo trong khoảng ngày 22 - 23/8, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 và có tên quốc tế là Mitag. Lúc 13 giờ tâm bão 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới bão số 8 di chuyển Tây Bắc mạnh lên cấp 9, chiều tối mai (19/9) đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta.
Hoàn lưu bão số 8 sẽ gây đợt mưa diện rộng cho miền Bắc.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 8 dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng vẫn gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên biển và đất liền Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 - 5 m; biển động rất mạnh.
Trong ngày và đêm mai 19/9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, dự báo trong khoảng ngày 22 - 23/ 8, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Bão số 8 có tên quốc tế là Mitag. Tên bão Mitag do Indonesia đặt tên. Mitag trong tiếng Yap là tên người phụ nữ và có nghĩa là "đôi mắt của tôi".
Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 7 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa ngày 30/8 đổ bộ các tỉnh Trung Bộ với cấp 8 khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.
Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12/2025, Biển Đông sẽ có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, trong đó gần 2 cơn đổ bộ).
Ngày hôm nay (18/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18/9 có nơi trên 60mm như: trạm BQL rừng Savin (Khánh Hòa) 66.6mm, trạm Bến Cát (Tp. Hồ Chí Minh) 74.2mm, trạm NTQĐ.U Minh (Cà Mau) 75.8mm, …
Dự báo chiều tối và đêm 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
