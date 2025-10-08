Miền Bắc tiếp tục mưa dông do hoàn lưu bão số 11

Mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (8/10), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/10 đến 3 giờ ngày 8/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 90.4mm, trạm Mường Lai (Lào Cai) 73.4mm, trạm Đồng Tâm (Phú Thọ) 75.6mm, trạm Vĩnh Quỳnh (Tp. Hà Nội) 86.3mm, trạm Ba Sao (Ninh Bình) 76.2mm,…

Miền Bắc vẫn tiếp tục mưa dông do hoàn lưu bão số 11.

Ngày 8/10, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực Hà Nội ngày 8/10 có mưa rào và dông gián đoạn, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm; đêm mưa giảm.

Chiều tối và tối 8/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền Bắc

Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 7/10 đến 4 giờ ngày 8/10), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mù Cả 89,2mm (Lai Châu); Đoàn Kết 175,8mm (Phú Thọ); Trịnh Tường 220mm (Lào Cai); Hoàng Khai 202,8mm (Tuyên Quang); Cây Thị 292,7mm (Thái Nguyên); Nước Hai 170,4mm (Cao Bằng); Tân Tri 87,4mm (Lạng Sơn); Xuân Hương 198,8mm (Bắc Ninh); Hồ Vũng Sú 72,6mm (Thanh Hoá);...

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 7/10 đến 4 giờ ngày 8/10), khu vực thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như: Cát Bà 103mm (TP.Hải Phòng); Quế Phong 64,6mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Thanh Hóa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; các khu vực khác thuộc Bắc Bộ từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao (đặc biệt tại Cao Bằng đã xuất hiện động đất) nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa. 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phườngCảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Lạng Sơn: Cấp 2; Thái Nguyên và Cao Bằng: Cấp 3.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/10:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau mưa giảm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.