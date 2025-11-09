Nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Ngày 9/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh trong trường đại học, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/11, một nam sinh được phát hiện nằm tử vong dưới nền đất tòa nhà B6 Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa).

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nam sinh đi vào trường, sau đó lên tầng 8 của tòa nhà B6.

Tại hiện trường trên tầng 8, công an tìm thấy đôi dép, túi xách, điện thoại và giấy tờ nạn nhân để lại ở sát khu vực lan can. Danh tính nạn nhân được xác định là P.A.H. (23 tuổi, quê Gia Lai).

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 8. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.