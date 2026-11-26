Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ hội nghị, lực lượng CSGT tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 20h trong cả hai ngày 27 và 28/11.

Cụ thể, các phương tiện bị tạm cấm gồm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Ngoài ra, các phương tiện giao thông khác cũng bị hạn chế hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong hai ngày 27 và 28/11, Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế các phương tiện khác trên nhiều tuyến đường để phục vụ hội nghị cấp cao quốc tế. (Ảnh Thành Long)

Hướng di chuyển thay thế cho các phương tiện

Để tránh khu vực hạn chế, Phòng CSGT hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế.

Đối với phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, có thể di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18, sau đó đi các tỉnh theo nhu cầu.

Với phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, có thể lựa chọn tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6.

Các phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, người tham gia giao thông tiếp tục chấp hành quy định tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND TP Hà Nội và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.