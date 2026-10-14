Mãn nhãn màn bộ đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập ứng phó siêu bão, tràn đổ hóa chất độc

Ngày 14/10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026, với đề mục “Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão”.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố và thảm họa môi trường đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Vì vậy, tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi quốc gia mà còn đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cuộc diễn tập là cơ hội để quân đội ba nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố và thảm họa xuyên biên giới. Đại tướng đề nghị Ban chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập; tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm sát thực tế và phù hợp với tình hình hiện nay. Đại tướng cũng đề nghị các lực lượng tăng cường tình đoàn kết, coi đây là dịp giao lưu, hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và con người ba quốc gia, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

Cuộc diễn tập có quy mô lớn, với hơn 2.200 người cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị. Các nội dung được triển khai theo 3 vấn đề huấn luyện, gồm ứng phó khẩn cấp với tình huống người dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Trong nội dung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không, máy bay trực thăng Mi-171 của Không quân nhân dân Việt Nam thực hiện kỹ thuật bay treo, giữ ổn định trên không ở độ cao nhất định để tiếp cận mục tiêu trong điều kiện địa hình phức tạp. Từ cửa khoang hành khách, lực lượng cứu nạn phối hợp với bộ phận điều khiển tời điện chuyên dụng, đu cáp tiếp cận và đưa nạn nhân lên máy bay.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đường thủy thực hành nội dung sơ tán, giải cứu nhân dân vùng ngập lụt. Tại hiện trường giả định thảm họa thiên tai gây ngập lụt diện rộng, các biên đội xuồng máy cơ động công suất lớn nhanh chóng rẽ sóng, cơ động tiếp cận các điểm xung yếu để ứng cứu người dân đang bị cô lập trên các nóc nhà. Hoạt động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ này nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, sẵn sàng phản ứng nhanh trước các tình huống hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp.

Bên cạnh thảm họa mưa bão, diễn tập cũng tập trung các nội dung liên quan đến thảm họa sụp đổ, sạt lở và động đất. Lực lượng Công binh phối hợp cùng đội chó nghiệp vụ Biên phòng triển khai nội dung tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong đống đổ nát tại hiện trường giả định thảm họa.

Tại hiện trường giả định sự cố tràn đổ hóa chất, lực lượng quân đội thuộc Binh chủng Hóa học trang bị khí tài phòng độc chuyên dụng khẩn trương tiếp cận, giải cứu nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc hại. Các chiến sĩ mang mặc quần áo phòng độc toàn thân kết hợp mặt nạ phòng độc dã chiến để cơ động vào sâu trong đám khói độc.

Sau thời gian triển khai khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng hoàn thành chương trình diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong cứu trợ thảm họa, sự cố, thiên tai quy mô lớn; đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, góp phần xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.