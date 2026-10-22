Cận cảnh 'bức tường' chống ồn đầu tiên trên đường nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 16 km. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, kết nối từ vòng xoay quốc lộ 56 đến vòng xoay Phước Thắng trên đường 2 Tháng 9, hướng về khu vực biển Vũng Tàu (TP.HCM).

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, triển khai đồng loạt. Một số đoạn đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu có điều kiện thi công phức tạp, đòi hỏi thời gian xử lý kỹ thuật. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên đoạn tuyến từ điểm đầu giao quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, nhiều hạng mục đang được triển khai, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Tại đoạn đường giao với quốc lộ 56, kéo dài đến nút giao Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - ĐT 25, thuộc phường Tam Long, công nhân đang hoàn thiện việc lắp đặt kính chống ồn dọc tuyến đường trên cao.

Cách nút giao với quốc lộ 56 khoảng 1 km, khu vực vòng xoay Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - ĐT 25 cũng đã hoàn thiện lắp đặt kính chống ồn. Đây là một trong những hạng mục được triển khai trên tuyến đường nhằm hạn chế tiếng ồn từ hoạt động giao thông đối với khu vực xung quanh.

Ở hướng về nút giao Vũng Vằn, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện dầm cầu và mặt cầu. Hình hài tuyến đường trên cao dần hiện rõ qua các nhịp cầu và hệ thống trụ đỡ.

Rời khu vực cầu cạn, tuyến đường chuyển hướng qua vùng đầm lầy, ao hồ và ruộng muối để kết nối với đường ven biển ĐT994. Đoạn tuyến này dài hơn 6,8 km, có tổng mức đầu tư hơn 5.193 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đang triển khai xử lý nền đường, đắp đất và thi công hệ thống thoát nước.

Hạng mục cầu Cây Khế bắc qua một nhánh sông đổ ra Cửa Lấp đang được các nhà thầu thi công mặt cầu và các trụ cầu phía phường Phước Thắng. Trên tuyến, cầu Cỏ May 3 được thiết kế với kết cấu vòm thép cách điệu như cánh diều.

Tại vị trí giao giữa đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường ven biển ĐT994, hạng mục cầu vượt đã dần lộ rõ hình hài. Các cấu kiện cầu được triển khai nhằm hình thành nút kết nối giữa hai tuyến giao thông quan trọng.

Trong khi đó, đoạn cầu vượt hướng về nút giao cuối tuyến tại vòng xoay Phước Thắng, đường 2 Tháng 9, vẫn đang tập trung xử lý nền đường và san lấp mặt bằng.

Tại khu vực này, các trụ cầu và mặt cầu đang trong quá trình xây dựng; mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện hơn 70%. Nút giao Phước Thắng có vai trò kết nối tuyến đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu, đưa phương tiện từ cao tốc về khu vực đô thị Vũng Tàu và hướng ra biển.

Khi hoàn thành, các dự án thành phần đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng tạo thành tuyến giao thông thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu từ khoảng 2 giờ xuống còn 70 phút.

Tuyến đường cũng kết nối với đường ven biển hướng về Lâm Đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.