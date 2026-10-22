Nhiều loại cây cấm trồng hiện diện trên đường phố Thủ đô

Cây trứng cá mọc tự nhiên tại nhiều bãi đất trống và vỉa hè ở Hà Nội, phần lớn không được trồng theo quy hoạch, thiếu chăm sóc và cắt tỉa thường xuyên. Nhiều cây tán thấp, cành lá vươn ra đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Vào mùa quả chín, quả rụng xuống vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường. Vì thế, Hà Nội liệt trứng cá vào danh mục 18 cây cấm trồng trên đường và khu vực công cộng.

Cây dâu da được trồng tại một số khu vực nội đô Hà Nội, trong đó có đường Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân và các khu dân cư, khu tập thể cũ. Cành dâu da giòn, dễ gãy; quả chín ăn được, khi rụng xuống vỉa hè, lòng đường cũng làm phát sinh rác thải, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đô thị.

Tại khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông trên đường Nguyễn Chánh, cây trứng cá và dướng mọc um tùm, có nơi lan sát vỉa hè.

Dướng là loài cây xâm thực, rễ nông, cành giòn, dễ gãy đổ khi mưa bão. Quả chín rụng cũng gây mất vệ sinh môi trường. Do mọc tự nhiên, không được cắt tỉa thường xuyên, cây phát triển um tùm, lấn ra vỉa hè, có nơi cành lá sà thấp, sát đầu người đi bộ.

Hiện dướng mọc tại nhiều khu đất trống ven đường ở Hà Nội, lan rộng thành bụi rậm tại các bãi đất bỏ hoang, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị.

Dọc đường Phạm Hùng và đại lộ Thăng Long, cây dướng mọc um tùm tại các bãi đất trống ven đường.

Trúc đào thường được trồng xen với các loại cây, hoa cảnh khác để tạo điểm nhấn ở tầng thấp. Loài này hiện được trồng tại một số công viên, cơ quan và dọc các tuyến đường như Đào Tấn, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long.

Tại phố Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, những khóm trúc đào được bố trí cùng nhiều loài hoa, bên trên là hàng bàng Đài Loan, tạo thành các tầng cây dọc phố.

Dù có hoa đẹp, trúc đào chứa độc tố ở nhiều bộ phận, đặc biệt là lá và thân. Một số hợp chất trong cây được nghiên cứu, ứng dụng trong y học, song độc tính cao khiến việc sử dụng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Cây bông gòn cao khoảng 20 m trên phố Ô Quan Chưởng, phường Hoàn Kiếm. Theo quy định mới của Hà Nội, loài cây này thuộc nhóm cấm trồng do cành nhánh giòn, khả năng chịu gió kém, dễ gãy ngang thân.

Ngoài ra, cây bông gòn còn ảnh hưởng đến vệ sinh đô thị. Vào mùa quả chín, vỏ quả nứt, để lộ các sợi bông bên trong, sau đó phát tán theo gió, rơi xuống đường phố.

Cây cao su được trồng quanh tượng đài bác sĩ Alexandre Yersin trong khuôn viên Đại học Y Hà Nội, phường Kim Liên. Năm 1897, bác sĩ Yersin đưa cây cao su vào trồng thử nghiệm thành công tại Khánh Hòa, đặt nền móng cho ngành công nghiệp cao su Việt Nam.

Tuy nhiên, loài cây này không phù hợp với khí hậu miền Bắc do cành nhánh giòn, dễ gãy, tương tự cây bông gòn và dâu da.