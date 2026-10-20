32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

Khởi công tháng 3/2025, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, rộng 6-11 m, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực trung tâm hiện hữu của TP HCM.

Điểm nhấn của công trình là nhịp chính vòm thép dài 187 m, cao hơn 20 m, lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước – loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam.

Tối 15/10, tại nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TPHCM, các đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đưa tổ hợp vòm thép xuống sà lan. Hàng chục công nhân, kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị, dây cáp, hệ thống neo giữ và phương tiện chuyên dụng, bảo đảm quá trình hạ thủy kết cấu có khối lượng lớn diễn ra an toàn.

Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ huy động dàn xe tự hành chuyên dụng, các đơn vị thi công đã đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, chuẩn bị cho hành trình vượt biển về trung tâm TP HCM để lắp đặt.

Rạng sáng 18/10, đoàn lai dắt bắt đầu hành trình đưa nhịp chính cầu đi bộ về khu vực công trường ở trung tâm TPHCM. Tổ hợp kết cấu thép và hệ khung đỡ có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, được đặt trên sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn.

Đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Phương án hành trình được nghiên cứu trong nhiều tháng, tính toán kỹ các yếu tố về luồng tuyến, mực nước, thủy triều, thời tiết, tĩnh không và đội hình phương tiện.

Đoàn lai dắt đi qua Cảng quốc tế Long An trong sự chào đón của nhân viên cảng và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt đưa vòm thép vượt qua khu vực Mũi Đèn Đỏ và tiến đến cầu Phú Mỹ. Đây là chặng đường có địa hình luồng lạch phức tạp, đặc biệt tại khu vực giao nhau giữa sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè, đòi hỏi các phương tiện phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh hướng di chuyển.

Khoảng 10h23, siêu sà lan chở vòm thép tiến qua cầu Phú Mỹ. Các tàu trong đoàn liên tục phát còi cảnh báo khi di chuyển. Đến khoảng 10h30, đoàn lai dắt vượt qua khu vực cầu, tiếp tục xuôi theo luồng sông hướng về trung tâm thành phố.

Khoảng 14h45 cùng ngày, sà lan chở nhịp vòm thép hình lá dừa nước dài 187 m đi qua khu vực Bến Nhà Rồng, tiến gần công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, đông đảo người dân tập trung dọc bờ sông, chờ đón khoảnh khắc nhịp cầu chính xuất hiện.

Dù trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn theo dõi, dùng điện thoại ghi lại hành trình của tổ hợp thép khổng lồ trên sông Sài Gòn.

Khoảng 15h ngày 19/10, sà lan chở nhịp chính vòm thép cập khu vực đối diện Bến Bạch Đằng, kết thúc hành trình lai dắt khoảng 124 km từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP HCM.

Theo kế hoạch, các đơn vị dự kiến tiến hành nối nhịp vòm thép chính trong ngày 21/10, công tác lắp đặt dự kiến kéo dài đến ngày 22/10. Trong thời gian thi công, tàu thuyền qua khu vực sẽ tạm dừng hoạt động theo thông báo của cơ quan chức năng.

Sau khi hợp long vào 21-22/10, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng và camera giám sát, đồng thời thu dọn mặt bằng hai bên bờ sông. Cầu sẽ được thử tải, kiểm định an toàn và nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác. Theo chủ đầu tư, công trình có thể phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Timeline đưa vòm thép cầu đi bộ về bến Bạch Đằng ngày 19/10, hợp long vào ngày 21–22/10.