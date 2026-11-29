Ông Gadi Eisenkot (bên trái) và Thủ tướng lâm thời Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Đáp lại, ông Eisenkot đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán ngay lập tức để kiểm chứng xem liệu vị lãnh đạo đảng Likud này có thực sự nghiêm túc với đề xuất về chính phủ tương lai của đất nước hay không.

Trong một tuyên bố, ông Eisenkot nêu rõ: “Nếu đảng Likud sẵn sàng cho một sự đoàn kết thực sự, tôi sẵn sàng kiểm chứng mức độ nghiêm túc của họ trong vòng 24 giờ tới”. Ông mời ông Netanyahu gặp mặt “để tiến hành các cuộc đàm phán thực chất và khẩn trương về những nguyên tắc cơ bản cũng như các vấn đề chính sách” - dựa trên một đề xuất đã được gửi tới ông Netanyahu từ Chủ nhật tuần trước nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ngay sau đó, đảng của Thủ tướng lâm thời Netanyahu thông báo rằng ông sẽ gặp ông Eisenkot vào sáng 29-11 để thảo luận về việc thành lập liên minh.

Ông Eisenkot, người đứng đầu đảng trung dung Yashar, đã được Tổng thống Israel chỉ định thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Trước đó vào ngày 28-11, ông Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông sẵn sàng để ông Eisenkot đảm nhiệm vị trí Thủ tướng trước trong một thỏa thuận luân phiên, như một phần của chính phủ đoàn kết.

Ông Netanyahu cho biết, vì đảng Likud nắm giữ nhiều ghế trong Quốc hội hơn đảng Yashar, nên theo lẽ thường, ông sẽ là người đứng đầu chính phủ đoàn kết; tuy nhiên, lần này ông sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc đó.

Ông Netanyahu cho biết: “Trước tình thế nguy cấp đe dọa đến sự tồn vong, cùng với khả năng hình thành một chính phủ thiếu năng lực đối phó với mối đe dọa này, trách nhiệm của một nhà lãnh đạo đòi hỏi tôi phải gạt bỏ mọi thứ sang một bên, bao gồm cả nguyên tắc đảng lớn nhất nắm quyền, và đồng ý để ông Gadi Eisenkot giữ chức Thủ tướng trước, còn tôi sẽ đảm nhiệm vai trò Thủ tướng thay thế trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ”.

Hôm 27-11, ông Eisenkot cam kết sẽ công bố việc thành lập chính phủ tiếp theo của Israel trước thời hạn chính thức là ngày 6-12, mà không cần sử dụng đến quyền gia hạn thêm 14 ngày.

Ông cũng cáo buộc ông Netanyahu cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán liên minh nhằm mục đích dẫn đến một cuộc bầu cử mới. Cho đến nay, ứng viên Thủ tướng này vẫn đang gặp khó khăn trong việc tập hợp một liên minh cầm quyền.