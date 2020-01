Cán bộ công an lái Mercedes gây tai nạn chết người tại Lạng Sơn khai gì?

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 09:40 AM (GMT+7)

Sau hơn 2 tiếng gây tai nạn và lái xe rời khỏi hiện trường, tài xế mới đến Công an huyện Cao Lộc trình diện, khai báo.

Tin nóng Sự kiện:

Hiện trường vụ TNGT.

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông từ Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hơn 16h, ngày 3/1 (hơn 2 tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn), Đại úy Hoàng Ngọc Tân, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đến Công an huyện trình báo, khai nhận gây ra vụ TNGT dẫn đến chết người trên QL1A.

Theo lời khai ban đầu của tài xế trên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do bản thân đánh lái tránh xe ô tô lưu thông ngược chiều dẫn đến va chạm với người đi xe đạp bên phải đường.

Lý giải nguyên nhân lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, Đại úy Hoàng Ngọc Tân cho biết, đã sử dụng chính chiếc xe gây tai nạn trên để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trước thông tin dư luận cho rằng, thời điểm xảy ra vụ TNGT trên, Đại úy Hoàng Ngọc Tân trong tình trạng say xỉn, lãnh đạo các đội CSGT, Điều tra tổng hợp Công an huyện Cao Lộc (các đơn vi tiếp nhận, lập hồ sơ, điều tra vụ việc) đều cho biết: “Việc người gây TNGT có nông độ cồn hay không thì không dám phát ngôn, cái này anh phải hỏi Trưởng Công an huyện”.

Sau 2 ngày gọi điện thoại và nhắn tin trao đổi, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc mới khẳng định: Kết quả kiểm tra thực tế tại thời điểm tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm (hơn 16 giờ ngày 3/1 - PV) cho thấy trong hơi thở của tài xế Hoàng Ngọc Tân không có nồng độ cồn. Đến nay, Công an huyện vẫn chưa khởi tố vụ án vì theo quy định thời hạn xác minh nguồn tin là 2 tháng. Chỉ sau khi xác minh, làm rõ được vi phạm liên quan, đơn vị mới khởi tố vụ án và bị can theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h ngày 3/1, trên QL1, đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Thời điểm trên, tài xế Hoàng Ngọc Tân (SN 1982, trú tại Khu đô thị Phú Lộc, TP Lạng Sơn; hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe Mercedes BKS: 12A - 001.16 va chạm với xe đạp đi cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người điều khiển xe đạp là ông Hoàng Văn Thường (SN 1952, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin này, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng Ngọc Tân đã lái xe rời khỏi hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế trên có nhiều dấu hiệu say xỉn.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-bo-cong-an-lai-mercedes-gay-tai-nan-chet-nguoi-tai-lang-son-khai...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/can-bo-cong-an-lai-mercedes-gay-tai-nan-chet-nguoi-tai-lang-son-khai-gi-d448453.html