Giày cao gót và chiếc xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Đỗ Thị Mai Quyên là nữ nạn nhân tử vong trong vụ ôtô Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn ở cầu Hòa Mục (Cầu Giấy). Nguyên nhân tước đi mạng sống của cô gái trẻ này được xác định ban đầu là do chiếc giày cao gót...

Hiện trường vụ xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn và bốc cháy. Ảnh: Bảo Loan

Vụ tai nạn liên hoàn giữa phố đông người

7h20 sáng 20/11, khi các tuyến phố nội đô đang dần trở nên đông đúc thì tại cầu Hòa Mục, thuộc địa phận phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng giữa xe ô tô mang nhãn hiệu Mercedes GLC 250 với các phương tiện xe gắn máy khác. Nữ tài xế chiếc xe Mercedes GLC 250 là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Vào thời điểm trên, bà Thái đang điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250 di chuyển theo hướng Lê Văn Lương – Láng Hạ, khi đi đến đèn đỏ tại đoạn Lê Văn Lương giao cắt với phố Nguyễn Ngọc Vũ, bà Thái đã nhấn nhầm chân phanh với chân ga, kéo lê chị Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, quê ở Hải Dương) điều khiển xe đạp điện đang dừng đèn đỏ phía trước. Sau khi kéo lê chị Quyên cùng chiếc xe đạp, bà Thái tiếp tục tăng ga lao đến và đâm vào xe máy do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển. Sau xe anh Thới đang chở chị Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Sau đó, xe Mercedes tiếp tục đâm vào xe máy do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển. Tại hiện trường, có thêm 1 xe máy không rõ biển kiểm soát, chưa rõ người điều khiển và 1 xe đạp điện cũng chưa rõ người điều khiển, bị lâm nạn.

Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi có một tiếng nổ lớn xuất hiện và tất cả phương tiện bị đâm đều bị bốc cháy. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến chị Quyên tử vong tại chỗ. Anh Phạm Văn Út bị bỏng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Chị Phạm Thị Hồng Nhung bị chấn thương cột sống, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái và tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời cứu một người bị nạn đang mắc kẹt trong đám cháy. Bà Vũ Thị Hồng Thái cũng nhanh chóng "đạp cửa" thoát chết trong gang tấc và chạy đến ôm thi thể nạn nhân Đỗ Thị Mai Quyên đang nằm bất động dưới lòng đường.

Trình diện tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái khai rằng, khi đi đến đoạn trên, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Vũ Thị Hồng Thái ngay sau đó, để xử lý về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 BLHS.

Cần có quy định cấm đi giày cao gót khi lái xe

Nữ nạn nhân xấu số Đỗ Thị Mai Quyên vừa tốt nghiệp Thạc sĩ tại Hà Lan.

Theo Công an quận Cầu Giấy cho biết, do khuôn mặt của nữ nạn nhân bị biến dạng sau vụ tai nạn, nên cơ quan điều tra đã phải trưng cầu giám định các dấu vết, vân tay. Đồng thời, thông báo rộng khắp các địa bàn lân cận để tìm kiếm thông tin. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, pháp y, cơ quan chức năng đã xác định, danh tính nạn nhân là Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, quê ở Hải Dương). Trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, Quyên từng là sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Ngày 22/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diên phòng Tổ chức hành chính (trường ĐH Ngoại thương) cho biết: "Sau khi tốt nghiệp, Quyên đã học Thạc sĩ tại Hà Lan và mới trở về nước khoảng 1 năm nay. Ngay khi trở về nước, Quyên đã cộng tác và làm việc tại Trung tâm ươm tạo và sáng tạo của trường ĐH Ngoại thương".

Đánh giá về năng lực học tập của Quyên, đại diện Phòng Tổ chức hành chính của trường ĐH Ngoại thương cho biết: "Quyên chưa xây dựng gia đình, là người có năng lực, nếu không có năng lực thì chắc chắn không thể hoàn thiện các chương trình học của trường và tiếp tục hoàn thiện bậc học Thạc sĩ tại Hà Lan. Sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, phía cơ quan chức năng đã qua và làm việc với nhà trường để lấy thông tin của Quyên. Nhà trường rất đau xót về trường hợp của Quyên, hôm nay, nhà trường tổ chức xuống gia đình Quyên tại Hải Dương để chia buồn và động viên gia đình".

Liên quan đến nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, vụ việc xe Mercedes GLC 250 vừa gây tai nạn đau lòng tại cầu Hòa Mục không phải là duy nhất, mà sự việc tương tự xảy ra tại TP Hồ Chí Minh trước đó, nguyên nhân cũng vì "chiếc giày cao gót". Vụ việc đã xét xử, đối tượng gây tai nạn bị xử rất nặng, bị bắt giam nhưng có vẻ đó vẫn chưa phải là bài học cho nữ tài xế này.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng thẳng thắn: "Xét ở góc độ pháp luật, hành vi của bà Thái đủ căn cứ để khởi tố hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cụ thể, bà Thái đã không kiểm soát được phương tiện, không kiểm soát được tốc độ ở mức "an toàn" cho những người tham gia giao thông khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 1 người, 1 người bị thương nặng, thiệt hại rất lớn về tài sản. Ở đây lỗi không thuộc về "chiếc giầy cao gót", mà thuộc về bà Thái (lỗi vô ý)".

"Vì thế, chẳng có lý do gì không khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Thái. Khi mà hành vi rõ ràng như vậy. Bà Thái cũng đã thừa nhận chi tiết, toàn bộ hành vi của mình. Mặc dù vậy, tôi cho rằng, hãy đừng đổ cả lỗi cho chiếc giày cao gót. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn giao thông cho người khác, cần có sự khuyến cao chị em phụ nữ không nên đi giày cao gót khi điều khiển xe ô tô", luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho hay.

Bởi theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần phải có sự chuẩn bị, chủ động với mọi tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt là phụ nữ thường hay mắc các sai lầm về phán đoán và xử lý tình huống. Do đó việc đi giày cao gót trong khi lái xe tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, cảm nhận lực không tốt, quai giày vướng vào chân ga, chân phanh đè nặng tâm lý người điều khiển, gây ra tình trạng không kịp xoay sở trong các tình huống khẩn cấp, luống cuống trong cách xử lý và có thể dẫn đến vi phạm giao thông. Xuất phát từ thực tế, việc ban hành luật cấm người điều khiển đi giày cao gót khi tham gia giao thông có thể mang lại rất nhiều ý nghĩa tích cực, giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã kịp thời cứu một nạn nhân thoát khỏi vụ cháy xe Mercedes. Theo nội dung thư, hành động của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

