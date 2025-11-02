Ca sĩ và hàng loạt “quý bà” trong vụ King Club lý giải động cơ đánh bạc

Tranh thủ đánh bạc mỗi khi về Hà Nội

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà, sinh năm 1971, trú tại phường Gia Định, TP. HCM) thừa nhận cáo trạng truy tố và cho biết “không oan”. Bị cáo Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc tại King Club khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho.

Chủ tọa phiên tòa sau đó nhắc, bị cáo mở thẻ ngày 15-4-2022 và hỏi "mở thẻ xong có chơi luôn không". Bị cáo Hà trình bày khi mở thẻ xong thì không chơi luôn. Số tiền mang đi chơi game chỉ khoảng 5 - 10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền bị cáo thường xuyên để trong ví.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) khai báo về hành vi phạm tội tại phiên tòa.

Về tổng số tiền chơi game, bị cáo Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2 - 3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18-5-2024, bị cáo này đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD.

Nằm trong vụ án, nhiều bị cáo vốn là lãnh đạo, cán bộ và công chức tại tỉnh Phú Thọ cũng bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”. Trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo Dũng mở thẻ đánh bạc với tên Mr Micheal từ ngày 6-6-2020. Từ 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, bị cáo Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào trò “đỏ - đen” là hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng) và bị thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỷ đồng)… Ngay từ ngày đầu diễn ra phiên tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe không bảo đảm.

Tương tự, bị cáo Tô Thị Thu Hương (công chức Bảo tàng Phú Thọ) cũng bị cáo buộc đã đánh bạc 944.000 USD (25 tỷ đồng) với lần chơi nhiều nhất lên tới 59.630 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Bị cáo Hương khai, khi có việc xuống Hà Nội công tác hoặc thăm bạn bè vào thứ Bẩy, Chủ nhật sẽ vào King Club để đánh bạc. Nguồn tiền mà bị cáo Hương dùng để đánh bạc là do bản thân tích góp được trong nhiều năm. Bị cáo Hương khai không được ai rủ và cũng không rủ ai đánh bạc cùng.

Khởi phát bài bạc từ bữa tiệc buffet

Ở tuổi U60, bị cáo Lê Thị Nga (sinh năm 1968, ở Hà Nội) khai, bị cáo hay ship hàng đến khách sạn Pullman nên sau đó đã vào King Club chơi bạc. Nữ bị cáo thừa nhận đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741.000 USD, thua hơn 12.000 USD.

Hàng loạt "quý bà" cũng biến thành "con bạc" trong vụ án King Culb tại khách sạn Pullman

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, ở Hà Nội) bị cáo buộc đánh bạc 67 lần, tổng số tiền gần 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất sử dụng hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Khai tại tòa, bị cáo Mai nói lý do biết đến sòng bạc King Club là do đến tầng 1 khách sạn Pullman uống cà phê với bạn và được mọi người nói cho biết có trò chơi trúng thưởng. Đầu năm 2022, bị cáo Mai mở thẻ tại King Club, mỗi lần đi đánh bạc mang theo 50 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo khai chỉ mang theo 50 triệu đồng nhưng tại sao lần đánh bạc nhiều nhất lên tới hơn 14 tỷ đồng? Bị cáo Mai nói “tôi không có nhiều tiền thế” và lý giải số tiền nhiều là do đánh nhiều lần, cộng dồn, tính cả tiền bỏ ra và tiền thắng bạc.

Về nguồn tiền đánh bạc, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai khai, đó là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020 và sau khi nghỉ hưu thì tham gia chơi bạc.

Về phần mình, bị cáo Trần Minh Sự (sinh năm 1963, ở Hà Nội) thừa nhận, từ khoảng tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo này đã đánh bạc 86 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3 triệu USD và lần chơi nhiều nhất hơn 131.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng).

Bị cáo Sự khai, nguồn cơn tham gia đánh bạc là có 2 em ở nước ngoài về nên gia đình tổ chức tiệc buffet tại khách sạn Pullman. Do các em (có quốc tịch nước ngoài) vào chơi nên bị cáo Sự cũng vào chơi.

Ban đầu, người ta không cho bị cáo vào chơi nhưng các em của bà Sự nói nếu không cho vào thì tất cả đi về. Vì vậy, nhân viên “sòng bạc” đã cho bị cáo Sự vào. Khi vào chơi, bà Sự chỉ cần cho xem CMND là được.

Sau này, mỗi khi có tiền bị cáo Sự lại vào chơi, hết tiền thì thôi.Tuy nhiên, lần nhiều nhất bị cáo này mang theo khoảng 100 triệu đồng, sau khi thoát ra - vào lại nhiều trò nên cộng dồn thành số tiền như trên. Bị cáo này khai thêm, mục đích chơi để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi không có gì làm nên mới có hành động sai lầm.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thanh Bách (sinh năm 1972, ở Hà Nội) khai nhận, từ ngày tháng 2 đến tháng 6-2024 đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3,4 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 111.440 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, số tiền lần nhiều nhất bị cáo này mang từ nhà đi đánh là khoảng từ 100 - 200 triệu đồng. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bị cáo thắng bạc với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.