Sở Văn hóa lên tiếng vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy

Ngày 10/5, ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng, kết quả xét nghiệm dương tính với 3 chất cấm. Hiện ca sĩ làm việc với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Scandal của Miu Lê gây ồn ào những ngày qua, trở thành cơn địa chấn lớn trong dư luận. Nhiều luồng tranh cãi, phê phán cú trượt dài của nữ nghệ sĩ từng được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ giải trí 9X.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM chiều 14/5, phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM về vụ việc của nữ ca sĩ.

Sở Văn hóa cho biết thường xuyên tuyên truyền với mọi công dân phải luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội, Sở cho rằng bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, mỗi cá nhân cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

"Các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", đại diện Sở nêu.

Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn với mục đích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời gian qua, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã ban hành những văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử văn hóa nơi công cộng của những người hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Sở ban hành Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số 3566/SVHTT-NT về chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực và quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số.

"Việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Công tác quản lý luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành thành phố, sự hỗ trợ và đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và các biện pháp khác để hoạt động nghệ thuật và trên địa bàn thành phố ngày càng nâng cao chất lượng", Sở nêu quan điểm.

