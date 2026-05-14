Noo Phước Thịnh nói gì về clip liên quan tới Miu Lê?

Chiều 13/5, Noo Phước Thịnh lên tiếng bày tỏ sự bức xúc khi bị một Fanpage trên mạng xã hội sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của anh, đồng thời chia sẻ những quan điểm liên quan tới ca sĩ, diễn viên Miu Lê.

Trong đoạn video lan truyền, nhân vật được tạo bằng AI mang hình ảnh của Noo Phước Thịnh nói: “Điều buồn nhất trong showbiz là một nghệ sĩ đánh mất hình ảnh mình xây dựng suốt nhiều năm chỉ vì vài phút không kiểm soát được bản thân…”.

Nam ca sĩ khẳng định anh chưa từng đưa ra phát ngôn như nội dung trong clip, đồng thời cho biết fanpage đăng tải video có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.

“Noo mong mọi người có thể cùng report để xoá những trang và clip kiểu này, tránh để khán giả bị dẫn dắt hoặc lừa đảo”, anh chia sẻ.

Công ty quản lý của nam ca sĩ cũng phát đi thông báo chính thức, cảnh báo về fanpage nói trên. Đại diện Noo Entertainment cho biết trang này đã tự ý sử dụng hình ảnh của Noo Phước Thịnh, áp dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung hoàn toàn sai sự thật nhằm mục đích thu hút tương tác. Phía công ty đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ báo cáo fanpage và các video liên quan trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Thời gian qua, hàng loạt sao hạng A trong showbiz Việt bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói trên mạng xã hội. Tháng 11/2025, Ngô Thanh Vân đăng thông báo khẩn vì bị giả giọng nói để bịa đặt chuyện cô sở hữu biệt thự xa hoa, tham gia quảng cáo sản phẩm không có thật.

Trước đó, diễn viên Quốc Trường lên tiếng về việc có những cá nhân, tổ chức tín dụng, cờ bạc trên mạng sử dụng hình ảnh, thông tin của anh - được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) - để quảng cáo, lừa gạt trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm cũng là nạn nhân của deepfake (công nghệ giả dạng khuôn mặt, giọng nói bằng AI). Công ty quản lý phải lên tiếng khẳng định nữ ca sĩ không đại diện cho bất kỳ sản phẩm nào ngoài những kênh chính thức.