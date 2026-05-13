Gỡ chương trình có Miu Lê

Ngày 12/5, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) gỡ bỏ tập phát sóng trong chương trình Studio 3 mà Miu Lê là khách mời. Kênh YouTube chính thức của nhà đài hiển thị thông báo có hai video đã bị ẩn. Một số hình ảnh, video của Miu Lê xuất hiện trong chương trình này cũng bị xóa khỏi nhiều nền tảng của VTV như fanpage, báo điện tử.

Chương trình có Miu Lê của VTV vừa lên sóng cuối tháng 4, sau khi phim Đại tiệc trăng máu 8 ra rạp. Nữ nghệ sĩ chia sẻ cuộc sống về gia đình, sự nghiệp, chia sẻ nhiều kỷ niệm làm phim với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Miu Lê trong tập phát sóng của Studio 3.

Ca khúc Em thích là được của Miu Lê tại vòng chung kết Em xinh say hi cũng bị ẩn trên kênh của nhà sản xuất game show là Vie Channel - Music. Tuy vậy, phiên bản khác dài một giờ đồng hồ của ca khúc ở kênh phụ vẫn hiển thị.

Theo khảo sát của phóng viên, phim Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê đóng nữ chính vẫn duy trì suất chiếu ở các thành phố lớn. Bà Mạc Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh, Trung tâm chiếu phim quốc gia - cho biết rạp phải nghe ngóng tình hình, làm việc chặt chẽ với nhà phát hành để có hướng xử lý với các suất chiếu phim. Đại tiệc trăng máu 8 đang thu hơn 30 tỷ đồng ngoài rạp - thành tích khá khiêm tốn với một bộ phim quy tụ dàn sao và có mức đầu tư khá lớn. Ồn ào của nữ chính càng đẩy phim vào tình cảnh khó khăn.

Sau khi Miu Lê bị bắt quả tang khi cùng 5 đối tượng sử dụng trái phép chất cấm tại bãi tắm thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), fanpage của nữ nghệ sĩ giới hạn bình luận ở toàn bộ bài đăng.

Miu Lê tham gia Em xinh say hi, lọt vào top 10 chung cuộc.

Sau khi xảy ra vụ việc, tối 11/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - lên tiếng ghi nhận hàng loạt thông tin liên quan nghệ sĩ Miu Lê và gửi lời xin lỗi khán giả, đối tác, các cơ quan báo chí vì những thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng tâm lý và tạo ra sự hoang mang. Công ty sớm có phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối từ cơ quan chức năng.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên nhân vật July Miu trong bộ phim đầu tay và họ Lê của nữ nghệ sĩ.

Sau thời gian đóng phim, Miu Lê chuyển hướng sang ca hát vào năm 2009. Những sản phẩm đầu tay như Không gian vắng, Riêng mình em không tạo được dấu ấn. Cuối năm 2011, Miu Lê thay đổi hoàn toàn phong cách, bứt phá với loạt hit Em nhớ anh , Ngày xa anh.

Năm 2020, sự kết hợp với nhóm nhạc Da LAB trong ca khúc Gác lại âu lo trở thành hiện tượng âm nhạc, giữ vị trí số 1 YouTube Top Trending Việt Nam trong nhiều tuần liên tiếp. Về sự nghiệp diễn xuất, Miu Lê có vai diễn đáng nhớ trong Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao và gần nhất là vai nữ chính trong Đại tiệc trăng máu 8.