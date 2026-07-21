Buổi chiều định mệnh của nhóm công nhân tử vong tại trại lợn ở Thanh Hóa

Giấc mơ dang dở

Chiều 20/7, căn nhà tranh đơn sơ của anh Bùi Văn Vẻ (SN 1989, thôn Quang Thành, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa) chìm trong không khí tang thương. Anh là một trong 5 công nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa hai ngày trước.

Căn nhà tranh vách nứa của nạn nhân Bùi Văn Vẻ ở xã Điền Quang.

Trong căn nhà chật hẹp, người thân, hàng xóm lặng lẽ đến thắp nhang tiễn biệt, còn chị Nguyễn Thị Lệ (vợ anh Vẻ), ôm ba con nhỏ ngồi thất thần trên tấm chiếu trải giữa nền nhà.

Chị Lệ kể, anh Vẻ là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng được bố mẹ cho mảnh đất để dựng căn nhà tranh làm nơi sinh sống. Ngoài làm ruộng, anh Vẻ nhận thêm nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống, nhưng thu nhập bấp bênh khiến gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Gần một năm trước, hai vợ chồng gửi ba con cho ông bà nội, ngoại chăm sóc rồi cùng xin vào làm việc tại trang trại của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa ở xã Thạch Quảng, cách nhà hơn 40 km. Anh Vẻ làm ở bộ phận sửa chữa cơ điện, còn chị Lệ làm trong khu chăn nuôi.

Người phụ nữ trẻ cùng các con nhỏ đối diện tương lai đầy chông chênh khi mất chồng, mất cha.

Họ hy vọng công việc ổn định sẽ giúp trả bớt nợ nần, dành dụm xây một căn nhà kiên cố và lo cho các con được học hành đầy đủ. Thế nhưng, vụ tai nạn chiều 18/7 đã khiến mọi dự định dần khép lại.

"Vợ chồng đang cố gắng làm lụng để trả nợ, dành dụm tiền rồi năm tới xây lại căn nhà cho các con đỡ chịu cảnh mưa dột, gió lùa. Giờ anh ấy mất rồi, em không biết phải làm sao nữa...", chị Lệ nghẹn ngào.

Người vợ nhớ lại, sau giờ tan ca chiều 18/7, chị trở về phòng nhưng không thấy chồng. Nghĩ anh đang xử lý sự cố kỹ thuật nên chị ngồi đợi để cùng ăn cơm. Ít phút sau, nghe tin có người gặp nạn tại khu bể nước trong trang trại, linh cảm điều chẳng lành, chị chạy vội tới hiện trường.

Dự định về căn nhà kiên cố cho con trẻ của đôi vợ chồng dần vụt tắt khi trụ cột gia đình gặp nạn.

"Khi anh được đưa lên khỏi bể, người ướt sũng, nằm bất động, em quỵ xuống. Dù mọi người sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu, anh cũng không còn nhìn mẹ con em thêm một lần nào nữa...", người vợ nức nở.

Nhiều năm thuộc diện hộ cận nghèo, giờ mất đi người chồng là trụ cột, người phụ nữ trẻ cùng ba con nhỏ đối diện tương lai đầy chông chênh.

Cuộc gọi cuối cùng

Cách đó không xa là căn nhà cấp bốn đã xuống cấp của anh Trương Văn Lâm (SN 1991) - một nạn nhân khác trong vụ việc. Anh Lâm là chỗ dựa của mẹ già, vợ và hai con nhỏ.

Trước di ảnh chồng, chị Thúy khóc nghẹn.

Chị Trương Thị Thúy (vợ anh Lâm) kể, chồng từng nhiều năm làm thuê ở các tỉnh phía Nam, giữa năm 2025 anh quyết định trở về quê làm việc tại trang trại Dabaco để được gần gia đình. Mẹ thường xuyên đau ốm nên anh động viên vợ ở nhà chăm sóc mẹ và các con, còn mình đảm nhận việc kiếm thu nhập.

"Trước khi gặp nạn, chồng gọi điện báo tuần tới sẽ xin nghỉ phép để về làm giỗ đầu cho cha, rồi ứng lương đưa con đi phẫu thuật. Thế nhưng, lời hứa ấy mãi không thể thực hiện...", người vợ nghẹn lại.

Chiều 18/7, khi đang làm đồng, chị nhận được tin chồng gặp tai nạn lao động. Đến bệnh viện, người phụ nữ chết lặng khi biết anh đã không qua khỏi. Với mức lương khoảng 7–8 triệu đồng mỗi tháng, anh Lâm là nguồn thu nhập chính để nuôi hai con ăn học và mua thuốc cho người mẹ già mắc suy thận, tiểu đường. Sự ra đi của anh khiến gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ trẻ.

Một góc trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc.

Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang cho biết, địa phương có 3 người tử vong và 1 người bị thương trong vụ tai nạn. “Các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng; trong đó có hai người thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Đại diện Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết, trước mắt doanh nghiệp đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 250 triệu đồng. Đối với các công nhân bị thương, công ty tiếp tục phối hợp điều trị và cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.