Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn Dabaco Thanh Hóa

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, xã Thạch Quảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (thứ hai từ phải sang) kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn, ông Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

Đối với khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải, lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc nhằm bảo đảm an toàn.

Đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang nuôi tại trang trại, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với doanh nghiệp triển khai ngay việc phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi để bảo đảm an toàn cho đàn lợn.

Doanh nghiệp phải rà soát số lượng lợn thịt đã đủ điều kiện xuất chuồng để tổ chức tiêu thụ ngay. Sau khi hoàn thành việc xuất bán, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại trước khi xem xét cho phép tái đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong và các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đoàn công tác của xã Thạch Quảng chia buồn, động viên gia đình có người thân tử vong do tai nạn lao động.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. là công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa đóng tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng thực hiện công việc sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện bị ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn.

Đến 23h48 ngày 18/7, 7 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thuỷ gồm anh B.V.V., T.V.L., B.V.T., T.V.H., N.V.T., P.V.H. và T.Đ.C.

Trang trại lợn Dabaco ở xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Hiện tại đã có 5 người tử vong gồm anh B.V.V., T.V.L., B.V.T., T.Đ.C. và N.V.T.

Được biết, Dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, có tổng mức đầu tư 773 tỷ đồng. Dự án có quy mô nuôi 5.600 con lợn nái, cung cấp hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, với diện tích hơn 50ha. Đến tháng 10/2022, công ty bắt đầu nhập lợn về nuôi.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang phong tỏa hiện trường, điều tra.