Nga cẩn thận bảo vệ tàu ngầm ở cách xa Ukraine hơn 7.000 km

Tờ Business Insider đăng tải hình ảnh được công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ thu thập ngày 4/8 cho thấy, nhiều tàu ngầm được phủ lưới chống UAV tại Căn cứ Tàu ngầm Hạt nhân Rybachiy trên bán đảo Kamchatka của Nga.

Trước đó, các hình ảnh chụp hồi tháng 5 cho thấy chỉ có hai tàu ngầm được phủ lưới tại căn cứ này. Căn cứ đóng vai trò là trung tâm chính của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và là nơi đồn trú của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cũng như tàu ngầm tấn công.

Hình ảnh tàu ngầm được che phủ bởi lưới chống UAV. (Ảnh: Vantor)

Căn cứ Rybachiy nằm cách Ukraine hơn 7.200 km về phía đông. Việc triển khai các biện pháp phòng thủ ở vị trí cách xa khu vực xung đột cho thấy Nga đang đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái, không chỉ giới hạn ở phạm vi giao tranh trực tiếp mà còn cả Hạm đội Thái Bình Dương.

Business Insider đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chứng minh được khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn 2.000 km trong lãnh thổ Nga. Tờ báo này cũng đề cập đến Chiến dịch "Mạng nhện" diễn ra vào tháng 6/2025, khi Ukraine triển khai máy bay không người lái từ bên trong lãnh thổ Nga để tấn công các căn cứ không quân ở vùng Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông.

Trong một báo cáo tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc lắp đặt các cấu trúc bảo vệ phía trên tàu ngầm tại Thái Bình Dương là "biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với năng lực ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm xa tiền tuyến".

Các loại lưới chống máy bay không người lái cũng đã xuất hiện tại những căn cứ khác của Nga.

Hình ảnh do Vantor ghi lại vào tháng 6 cho thấy Nga đã lắp đặt hệ thống bảo vệ chống UAV trên tháp chỉ huy của ít nhất ba chiếc tàu ngầm tại một căn cứ hải quân ở thành phố Novorossiysk, thuộc khu vực tây nam Krasnodar Krai. Đây là căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga và từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái Ukraine.