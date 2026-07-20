Bệnh viện Bạch Mai thông tin về vụ tai nạn thảm khốc tại trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa

Như Báo CAND đã đưa tin về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vào chiều 18/7 tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco, ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều công nhân thương vong.

Đêm 19/7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thông tin về việc tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn trên khi được chuyển tuyến đến cấp cứu tại bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị tiếp nhận 8 bệnh nhân, tất cả là nam giới, từ 32 đến 46 tuổi, là công nhân Công ty TNHH Dabaco.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là một bể chứa nước phân khép kín có kích thước sâu 2m, rộng 2m và dài 3m, nhưng miệng bể chỉ rộng hơn 1m. Trong không gian tù túng này, các vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ đã sản sinh ra lượng khí độc sunphua hydro (H₂S) khổng lồ.

Ban đầu, trong quá trình làm việc, 1 công nhân sẩy chân rơi xuống bể chứa nước phân bất tỉnh. Các đồng nghiệp theo phản xạ tự nhiên đã lập tức lao xuống cứu hoặc thò đầu sâu vào miệng bể để kéo nạn nhân lên mà không hề có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào và họ cũng liên tiếp bất tỉnh.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc khí sunphua hydro.

Trong số 13 người gặp nạn, có tới 5 trường hợp tử vong do độc tính quá mạnh của khí độc, 8 trường hợp còn lại là người tham gia cứu hộ trong tình trạng ngạt khí, suy hô hấp.

8 bệnh nhân đang được cấp cứu bao gồm: 2 người xuống bể sau cùng được buộc dây vào người và tay, nhưng khi xuống tới nơi thì thấy khó chịu, nhanh chóng bất tỉnh và được kịp thời kéo ngay lên, sau vài phút thì tỉnh; 6 người còn lại là những người ở trên miệng bể tham gia kéo các nạn nhân lên.

Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số người có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân. Tình trạng các bệnh nhân đang được cấp cứu, đánh giá và theo dõi sát.

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, H₂S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xianua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch.

Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao, nó lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi.

"Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng ngộ độc cấp H₂S liều cao trong không gian kín là "hội chứng búa tạ ở lò mổ" - nghĩa là người đi vào khu vực có khí độc hít phải sẽ bất tỉnh, các cơ quan ngừng hoạt động, bị quật ngã gần như ngay lập tức, tỷ lệ tử vong tại hiện trường là cực kỳ lớn. Khí này hấp thu rất nhanh, gần như ngay lập tức vào cơ thể và gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc mắt, hệ hô hấp", BS Nguyên nói.

Giám đốc Trung tâm chống độc nhấn mạnh, rất nhiều người dân và ngay cả một số nhân viên y tế tuyến dưới vẫn lầm tưởng các vụ ngạt hầm biogas, giếng khơi là do khí metan (CH₄). Nhưng thực tế, "thủ phạm" khiến hàng loạt người có thể bất tỉnh trong tích tắc chính là khí sunphua hydro (H₂S).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Lam Sơn)

Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng này xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các tình huống như khơi giếng, chui xuống bể chứa, bể rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển, dù Trung tâm chống độc và các cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo, tuyên truyền.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đang trực tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã trực tiếp kiểm tra, lập tức yêu cầu kích hoạt hệ thống "báo động đỏ toàn viện", tổ chức phối hợp các chuyên khoa như chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương, chẩn đoán hình ảnh.

Các cuộc hội chẩn khẩn cấp, phối hợp liên chuyên khoa đã được thiết lập ngay bên giường bệnh, các bác sĩ phải đánh giá toàn diện tổn thương, không chỉ tập trung vào tình trạng nhiễm độc khí H₂S, mà còn phải tầm soát kỹ lưỡng các nguy cơ các bệnh lý nhiễm trùng và các chấn thương ẩn giấu do nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống bể.

Cho tới hiện tại, tình trạng các bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện.