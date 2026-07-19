Thêm hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trang trại lợn Dabaco Thanh Hóa

Ngày 19/7, đại diện lãnh đạo xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, có thêm 2 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 5 người.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. công nhân của công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đóng tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng trong lúc sửa chữa điện tại bể lọc phân bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu ngạt khí.

Trang trại lợn Dabaco ở xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Tổng cộng 7 công nhân gặp nạn, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, 3 người tử vong gồm anh B.V.V., T.V.L. và B.V.T.

Bốn người còn lại bị thương, có 2 nạn nhân diễn biến nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, 2 người còn lại tiếp tục hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy.

Được biết, Dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, có tổng mức đầu tư 773 tỷ đồng. Dự án có quy mô nuôi 5.600 con lợn nái, cung cấp hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, với diện tích hơn 50ha. Đến tháng 10/2022, công ty bắt đầu nhập lợn về nuôi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa đang phong tỏa hiện trường, điều tra.