Đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an được thành lập đội tuần tra đặc biệt

Chính phủ đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Tình trạng khẩn cấp. Nghị định này nêu chi tiết một số điều về chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong tình trạng khẩn cấp; lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm quản lý nhà nước về tình trạng khẩn cấp.

Cấp có thẩm quyền có thể thành lập các đội tuần tra đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh minh họa.

Điều 3 Dự thảo nêu về chính sách đặc thù đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Họ được trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, vật tư, công cụ hỗ trợ, phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ…

Trường hợp làm nhiệm vụ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực bị cô lập, khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, dịch bệnh, thảm họa hoặc mất an ninh, trật tự, người được huy động được áp dụng các biện pháp hỗ trợ đặc thù nhằm bảo đảm an toàn và duy trì sức khỏe.

Dự thảo cũng nêu về tiền lương, tiền công, phụ cấp và hỗ trợ đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, với người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, họ được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên tiền lương; các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, người được huy động sẽ nhận hưởng thêm phụ cấp đặc thù theo 3 mức, gồm Mức 1: Bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/ngày đối với nhiệm vụ thông thường; Mức 2: Bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm, độc hại hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng; Mức 3: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/ngày đối với nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, làm việc trong điều kiện có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, họ được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả tiền công, tiền lương theo ngày thực tế tham gia nhiệm vụ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ.

Phụ cấp với những người không hưởng lương ngân sách cũng theo 3 trường hợp, gồm Mức 1: Bằng 0,5 mức lương tối thiểu vùng/ngày đối với nhiệm vụ thông thường; Mức 2: Bằng 0,7 mức lương tối thiểu vùng/ngày đối với nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm, độc hại; Mức 3: Bằng 1,0 mức lương tối thiểu vùng/ngày đối với nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.

Trường hợp người được huy động phải tạm ngừng công việc chính để thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp thì được bù đắp thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

Ngoài ra, người làm nhiệm vụ trực đêm, tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được hưởng tiền ăn thêm.

Trường hợp có người tử vong trong thời điểm làm nhiệm vụ hoặc do hậu quả trực tiếp của việc thực hiện nhiệm vụ, thân nhân được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về người có công và các quy định pháp luật có liên quan.

Người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp được bồi thường thiệt hại về tài sản hợp pháp bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân trực tiếp từ việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 8 Dự thảo nêu, lực lượng nòng cốt ứng phó tình trạng khẩn cấp gồm: Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ; Trung tâm Ứng phó khẩn cấp miền Bắc, Trung tâm Ứng phó khẩn cấp miền miền Trung, Trung tâm Ứng phó khẩn cấp miền miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, cấp có thẩm quyền có thể thành lập thêm đội ứng phó khẩn cấp; đội công tác tuyên truyền đặc biệt hoặc đội tuần tra đặc biệt.

Trong đó, đội tuần tra đặc biệt được thành lập lâm thời từ lực lượng nòng cốt, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trong tình trạng khẩn cấp. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Đội tuần tra đặc biệt từ lực lượng thuộc quyền.

Đội tuần tra đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc chấp hành các biện pháp được áp dụng tại địa bàn được ban bố tình trạng khẩn cấp và sẽ tự giải thể sau khi Chủ tịch nước công bố Lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.