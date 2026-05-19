Siêu dự án sông Hồng tác động hơn 247.000 người, nơi ở mới sẽ ra sao?

Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội có thông tin báo chí về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Siêu dự án 736.963 tỷ đồng

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng. Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND Thành phố quyết định, Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, bao gồm 5 nhóm dự án với các dự án thành phần.

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng, Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập; giai đoạn 2030-2038 tiếp tục hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán sơ bộ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án với diện tích khoảng 2.655,8 ha; phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục của Dự án. Đồng thời, Thành phố sẽ tập trung triển khai thi công, hoàn thành Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Bố trí tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Quan điểm của Thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của Dự án. Thành phố đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì, phối hợp hướng dẫn Nhà đầu tư lựa chọn vị trí, địa điểm làm khu vực trưng bày Quy hoạch của Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội và trưng bày căn hộ mẫu của các Khu đô thị phục vụ định cư…

Đối với các dự án thành phần còn lại, Thành phố sẽ chỉ đạo phân kỳ đầu tư phù hợp với phạm vi, quy mô và điều kiện triển khai thực tế của từng dự án.

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi Dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. Đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng, vì vậy, Hà Nội khẳng định: "Mọi trường hợp phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án".

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Thông tin thêm về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, UBND TP Hà Nội khẳng định, thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000-16.000 căn hộ định cư.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

