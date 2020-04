Bộ Công an xác định CDC Hà Nội có vi phạm mua sắm trang thiết bị y tế

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 15:44 PM (GMT+7)

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, cơ quan công an xác định có một số sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 16:51 22/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc22/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Lực lượng y tế Hà Nội lấy máu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân.

Chiều 22/4, liên quan đến vụ việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang tích cực điều tra, lãm rõ.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, cơ quan công an xác định có một số sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại CDC Hà Nội. Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, chưa nhận được thông tin về việc bắt giữ người có liên quan, vụ việc vẫn đang điều tra, khi có thông tin sẽ Bộ Công an sẽ công bố.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội hôm 17/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội phải rà soát lại việc mua sắm các thiết bị y tế. Sở Y tế được giao toàn quyền trong việc mua sắm nên sở phải mua sắm tập trung, không phân về các cơ sở ở địa phương để mua sắm, các thiết bị đã mua sắm không được sử dụng bừa bãi, phải bảo quản trong kho, khi nào cần thì mới được dùng.

Ông Chung lưu ý, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm), vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh, thành khác.

Quan điểm của Thành ủy TP.Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội là các trường hợp vi phạm phải được điều tra, xử lý nghiêm, không bao che. Nếu vi phạm phải xử lý để làm gương. Nếu trong dịch bệnh mà có những hành vi sai trái thì phải xét thêm tình tiết tăng nặng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bo-cong-an-xac-dinh-cdc-ha-noi-co-vi-pham-mua-sam-trang-thiet...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bo-cong-an-xac-dinh-cdc-ha-noi-co-vi-pham-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-1081565.html