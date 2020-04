Tướng Tô Ân Xô: Kiên quyết điều tra việc mua trang thiết bị tại CDC Hà Nội

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt điều tra, xác minh việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Hà Nội.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

Sáng 21/4, trao đổi với Báo Giao thông xung quanh thông tin liên quan đến việc Bộ Công an triệu tập một số cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Thời gian qua, thông qua tin báo tố giác tội phạm, Bộ Công an phát hiện một số dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Thực hiện việc điều tra, xác minh, CO3 đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để điều tra, làm rõ về việc mua sắm trang thiết bị (máy xét nghiệm) phòng, chống dịch Covid-19.

“Tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an là làm quyết liệt, điều tra cặn kẽ, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình mua sắm thiết bị y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi cả nước đang gồng mình tập trung nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, nếu một cá nhân nào đó lợi dụng để trục lợi thì không thể chấp nhận được”, Thiếu tướng Tô Ân Xô chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội ngày 17/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thông tin: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an, đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm), vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh thành khác.

"Quan điểm của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội là các trường hợp vi phạm thì phải được điều tra, xử lý nghiêm, không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Trong dịch bệnh mà có những hành vi sai trái thì phải xét thêm tình tiết tăng nặng. Đề nghị Sở Y tế Hà Nội phải có văn bản báo cáo về vấn đề trên, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm để làm gương", ông Chung nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phát hiện 15 vụ sản xuất thiết bị y tế là hàng giả, hàng kém chất lượng, phát hiện 98 cơ sở kinh doanh tăng giá bán thiết bị y tế, 50 trường hợp đầu cơ, găm hàng, phát hiện 107 vụ với 112 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép không hóa đơn, chứng từ các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, xử lý các đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật, các qui định về phòng chống dịch bệnh, nhất là tội: trộm cắp, gây rối, buôn lậu, sản xuất hàng giả hàng hóa liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tuong-to-an-xo-kien-quyet-dieu-tra-viec-mua-trang-thiet-bi-tai-cdc-h...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tuong-to-an-xo-kien-quyet-dieu-tra-viec-mua-trang-thiet-bi-tai-cdc-ha-noi-d462205.html