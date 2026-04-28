Bộ Công an: Không khởi tố vụ liên quan dự án “Nuôi em”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết không phát hiện dấu hiệu tội phạm trong quá trình xác minh tố giác liên quan đến việc sử dụng tiền từ thiện tại các dự án "Nuôi em", "Sức mạnh 2000".

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về dấu hiệu thiếu minh bạch, vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tiền ủng hộ của các dự án do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập, điều hành. Cục Cảnh sát hình sự đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Kết quả cho thấy không có dấu hiệu tội phạm, do đó cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cảnh sát xác định dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Dự án Nuôi em

"Nuôi em" là chương trình thiện nguyện hoạt động từ năm 2014, hỗ trợ bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La. Mô hình đóng góp định kỳ hàng tháng nhằm duy trì bữa ăn bán trú, góp phần giảm tình trạng học sinh bỏ học vì khó khăn.

Dự án do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cùng cộng sự triển khai, thu hút hàng chục nghìn người tham gia trong và ngoài nước. Đến năm 2024, chương trình hỗ trợ khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Ngoài "Nuôi em", ông Trung còn thực hiện các hoạt động như "Dũng sĩ bạt", xây dựng trường lớp, nhà vệ sinh, khu nội trú. Năm 2020, dự án "Sức mạnh 2000" được triển khai với mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để xóa hàng nghìn điểm trường tạm.

Cuối năm 2025, "Nuôi em" xuất hiện nhiều nghi vấn liên quan minh bạch tài chính và quản lý tiền ủng hộ, dẫn đến việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.