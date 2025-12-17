Có hay không việc người sáng lập dự án Nuôi Em - Hoàng Hoa Trung nhắn tin "xin tiền chạy án", "lo việc nội bộ"?

Chiều tối 16/12, trang fanpage của dự án Nuôi Em đã chia sẻ thông tin về việc thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh để xin tiền gây xôn xao, bức xúc dư luận.

Theo đó, cập nhật thông tin về dự án cũng như người sáng lập - Hoàng Hoa Trung, thông báo cho biết, đang tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, cụ thể là Cục Cảnh sát hình sự (C02 – Bộ Công an), để làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Xuất hiện các đối tượng mạo danh dự án cũng như Hoàng Hoa Trung nhắn tin xin tiền. Ảnh: CMH

Tuy nhiên, thông báo của Dự án Nuôi Em cho hay: "Trong quá trình phối hợp làm việc với cơ quan điều tra, chúng tôi ghi nhận việc xuất hiện các đối tượng mạo danh Người sáng lập - Hoàng Hoa Trung cũng như người thân hoặc cộng sự của dự án Nuôi Em để liên hệ với một số cá nhân nhằm mục đích xin tiền với các lý do như “chạy án”, “lo việc nội bộ”, “giải quyết với cơ quan chức năng”.

Sau khi trao đổi và xin phép ý kiến từ các bên liên quan, Dự án xin đăng tải thông báo chính thức này nhằm làm rõ: Dự án Nuôi Em cũng như Người sáng lập - Hoàng Hoa Trung, người thân hay cộng sự của dự án không yêu cầu, không kêu gọi và không nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các nội dung nêu trên.

Mọi yêu cầu chuyển tiền trong bối cảnh này đều là hành vi mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo. Đề nghị mọi người tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức dưới bất kỳ danh nghĩa nào liên quan đến ông Hoàng Hoa Trung hoặc dự án Nuôi Em. Nếu nhận được các tin nhắn hoặc cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, đề nghị mọi người lưu lại thông tin và chủ động thông báo tới cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý".

Trước những thông tin và nghi vấn liên quan đến vấn đề minh bạch trong thời gian gần đây, thông báo của dự án Nuôi Em chia sẻ: "Rất lấy làm tiếc và trân trọng gửi lời xin lỗi khi các nghi vấn đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi người" và "Mong cộng đồng bình tĩnh, tỉnh táo và chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Mọi nội dung sẽ được làm rõ theo đúng trình tự pháp luật".

Ông Hoàng Hoa Trung thành lập dự án Nuôi Em vào năm 2014. Ảnh: Hoàng Hoa Trung

Trước đó, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an chiều 15/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết sau khi báo đài, dư luận xã hội quan tâm, Cục C02 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành.

Cục C02 đang phối hợp công an các địa phương tập trung rà soát, chứng minh có hay không hành vi vi phạm và sẽ công bố thông tin khi có kết quả.