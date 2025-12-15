Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Chiều nay 15-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng trường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đối với dự án "Nuôi em", đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết ngay sau khi báo đài thông tin, Cục đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ. Sau đó, Cục C02 đã phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ.

"Cục cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng như phối hợp với các địa phương rà soát phản ánh của báo chí. Hiện nay, Cục cùng các địa phương hiện đang chứng minh có hay không các sai phạm ở các dự án này"- đại diện C02 nói.

Dự án "Nuôi Em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, dự án kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi Em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12, dự án "Nuôi Em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025-2026. Cùng với đó, có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ không minh bạch.

Trước áp lực từ dư luận và yêu cầu minh bạch trừ các nhà tài trợ, ngày 7-12, ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản nhận ủng hộ của dự án "Nuôi Em" để rà soát, thống kê toàn bộ thu chi nhiều năm qua. Cạnh đó, ông Trung cũng thông báo tạm dừng chi tiền nuôi ăn các em.

Ngày 9-12, Fanpage của dự án "Nuôi Em" cho thông báo chính thức, tổng hợp các khoản thu, chi trên trang web ⁦taichinh.nuoiem.com⁩.

Cạnh đó, đội ngũ của dự án cũng thừa nhận tiền chưa sử dụng tới từ năm 2019 được gửi vào ngân hàng, phần lãi được dùng cho các chi phí vận hành, hậu cần như: liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên… Nhóm dự án cho biết việc gửi tiết kiệm nhằm tối ưu dòng tiền và giảm gánh nặng tài chính cho tình nguyện viên.

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều nhà hảo tâm, yêu cầu xác minh các nghi ngờ liên quan minh bạch tài chính, quản lý của dự án "Nuôi Em - Nghệ An".

Mới đây nhất, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện đơn kiến nghị tập thể có tiêu đề "gửi công an Hà Nội" đề nghị làm rõ các dấu hiệu bất thường trong quản lý, sử dụng tiền từ thiện của dự án "Nuôi Em". Các nhà hảo tâm cũng yêu cầu làm rõ việc có hay việc dùng tiền từ thiện sai mục đích, đồng thời đề nghị phong tỏa tài khoản nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản.