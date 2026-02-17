Pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước, người dân xúc động đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đúng 0h ngày 17/2, thời khắc bắt đầu năm mới Bính Ngọ, các trận địa pháo hoa trên địa bàn Hà Nội đồng loạt khai hỏa, mở màn cho năm mới bằng những chùm sáng rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 34 trận địa thuộc 33 điểm phân bố ở nhiều phường, xã. Trong đó có 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp 23 điểm pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.

Khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm) là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao.

Bầu trời Hà Nội trở nên lộng lẫy với muôn màu pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ.

Màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút.

“Cả năm làm việc bận rộn, khoảnh khắc đứng cùng người thân ngắm pháo hoa lúc 0h rất ý nghĩa. Năm nay thành phố tổ chức nhiều điểm nên người dân đỡ phải chen chúc hơn”, anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Ba Đình nói.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người, hy vọng mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn", anh Ngọc Huy chia sẻ.

Những chùm pháo hoa tỏa sáng muôn màu, mang hy vọng về năm mới thịnh vượng và phát triển.

Người dân háo hức dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh rực rỡ trên bầu trời.

Tại TP.HCM, tối 16/2, từ rất sớm, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và các tuyến đường trung tâm để chờ đón thời khắc giao thừa. Không khí háo hức, rộn ràng lan tỏa khắp các ngả đường, dòng người mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh sôi động giữa lòng thành phố.

Đúng 0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), những chùm pháo hoa đầu tiên đồng loạt vút lên từ khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn.

Trên nền trời đêm, pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ, đan xen sắc đỏ, vàng, xanh, tím… vẽ nên bức tranh lung linh, huyền ảo bên dòng sông Sài Gòn.

Trong 15 phút, từ 0h đến 0h15, cả bầu trời TP.HCM bừng lên bởi âm thanh và ánh sáng.

Tại Bến Bạch Đằng, hàng nghìn người dân tập trung ken đặc từ sớm. Khi pháo hoa rực sáng, cả biển người đồng loạt ngẩng đầu, nhiều tiếng reo hò vang lên đầy phấn khích.

Nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh ấn tượng bằng điện thoại, lưu giữ thời khắc mở đầu cho một năm mới an lành.

“Lần đầu tiên tôi được tận mắt xem bắn pháo hoa ở TP.HCM, cảm giác rất mãn nhãn và xúc động. Hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều niềm vui, may mắn cho mọi người”, chị Thanh Nhã (ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, nhiều cặp trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu một khởi đầu mới đầy yêu thương.

Nhiều du khách quốc tế chọn TP.HCM làm điểm đến đón giao thừa, hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của thành phố mang tên Bác.

Em bé được ba cõng lên xem pháo hoa.

Năm nay, ngoài điểm bắn chính tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn, TP.HCM tổ chức tổng cộng 17 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Trong đó có 4 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Khu vực hầm sông Sài Gòn; Trung tâm Thành phố mới (TP Thủ Đức); Quảng trường Tam Thắng và Quảng trường Công viên Bà Rịa.

Riêng tại khu vực tòa nhà Marina thuộc Trung tâm Tài chính, hơn 4.000 quả pháo hoa tầm thấp được bắn lên, góp phần tạo nên màn trình diễn đa sắc màu, rực rỡ.