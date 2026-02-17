Người dân đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ, check-in ngựa độc bản

Sau thời khắc giao thừa, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Hồ Văn, thuộc quần thể di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), xin chữ đầu năm và chụp hình cùng các tác phẩm ngựa độc bản.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt trong tiết trời se lạnh. Dưới những mái lều đỏ, các ông đồ trong áo dài truyền thống chăm chú viết thư pháp, từng nét bút chậm rãi trên nền giấy dó.

Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tâm”, “Trí” được nhiều người lựa chọn. Chị Vân Anh (phường Đống Đa) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đến xin chữ sau giao thừa. “Tôi xin chữ ‘An’ để mong năm mới bình yên, công việc thuận lợi”, chị nói.

Theo Ban tổ chức, hoạt động cho chữ đầu xuân tại Hồ Văn được duy trì nhiều năm nay, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Khu vực được bố trí theo từng gian, có biển tên ông đồ, bảng giá và lực lượng hỗ trợ điều tiết dòng người.

Bên cạnh hoạt động xin chữ, không gian năm nay thu hút sự chú ý với các tác phẩm nghệ thuật lấy hình tượng ngựa – linh vật của năm. Hàng chục bức tượng, tranh và mô hình ngựa được trưng bày dọc lối đi quanh hồ.

Các tác phẩm được sáng tác theo nhiều phong cách, từ tạo hình truyền thống đến cách điệu hiện đại. Một số mô hình ngựa kích thước lớn đặt ở vị trí trung tâm trở thành điểm chụp ảnh được nhiều người yêu thích.

Chị Hoài Thu (phường Hai Bà Trưng) cho biết, sau khi xin chữ, gia đình chị dành gần 30 phút chụp ảnh cùng các tác phẩm. “Không khí đầu năm rất vui, vừa có nét truyền thống, vừa có thêm không gian nghệ thuật để tham quan”, chị nói.

Hoạt động xin chữ đầu xuân tại Hồ Văn, thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám, được xem là nét đẹp văn hóa của người Hà Nội mỗi dịp Tết. Sau giao thừa, nhiều người chọn đến đây để cầu mong một năm mới may mắn, bình an và ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới bên gia đình, bạn bè.