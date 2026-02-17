Năm mới nên làm những việc này để ‘mở bát’ một năm đầy may mắn

Đầu năm mới không chỉ là thời khắc khởi đầu của một hành trình mới mà còn mang ý nghĩa tạo dựng nền tảng cho cả năm. Những việc làm nhỏ vào dịp đầu năm, nếu được thực hiện đúng cách sẽ giúp bạn thu hút may mắn, tài lộc và bình an trong công việc lẫn cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, vào đầu năm mới, để hút may mắn, tài lộc và bình an, người dân thường mua muối cầu may, đi lễ chùa đầu năm, lì xì và chúc Tết, mặc trang phục màu đỏ/vàng, khai bút... Đây là các phong tục tập quán truyền thống lâu đời nhằm mang lại một năm mới hanh thông, trọn vẹn.

Những việc làm nhỏ ý nghĩa vào dịp đầu năm sẽ giúp thu hút may mắn, tài lộc và bình an trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là những việc nên làm trong đầu năm mới:

1. Chọn hướng xuất hành ngày đầu năm

Việc chọn hướng xuất hành vào sáng mùng 1 Tết không đơn thuần là một tín ngưỡng được lưu truyền mà nó mang ý nghĩa sâu sắc về cả phong thủy, tâm lý và văn hóa. Người xưa quan niệm "vạn sự khởi đầu nan", cái gì bắt đầu thuận lợi thì cả năm sẽ hanh thông.

Hướng xuất hành ngày đầu năm cũng ảnh hưởng đến vận khí năm đó. Bạn chọn ngày, giờ, hướng xuất hành tốt sẽ giúp cho năm mới hanh thông, thuận lợi hơn. Bởi vậy, xem hướng xuất hành sẽ giúp bạn chủ động hơn trong công việc, đặc biệt là những ngày đầu năm.

Trong năm 2026, để đạt được nguyện vọng, bạn có thể tham khảo hai hướng chính sau đây khi bước ra khỏi nhà lần đầu tiên:

+ Để cầu Tài Lộc (Tài thần): Nên đi về hướng Bắc. Đây là hướng giúp công việc kinh doanh, tiền bạc khởi sắc.

+ Để cầu tin vui, tình duyên (Hỷ thần): Nên đi về hướng Đông Nam. Hướng này mang lại sự hòa thuận trong gia đình và may mắn trong các mối quan hệ xã hội.

Lưu ý:

+ Hướng xuất hành không nhất thiết phải là điểm đến cuối cùng. Chỉ cần bước ra khỏi cổng, đi về hướng đó một đoạn, sau đó có thể rẽ sang hướng khác để đi chùa hoặc thăm họ hàng.

+ Giờ xuất hành: Nên kết hợp với các giờ hoàng đạo (ví dụ: giờ Thìn 7h-9h sáng Mùng 1) để tăng gấp đôi sự may mắn.

+ Khi đi, hãy giữ tâm trạng vui vẻ, miệng mỉm cười và nghĩ trong đầu những mong muốn của mình trong năm mới.

2. Đi lễ chùa đầu năm

Lễ chùa đầu năm là một phong tục tốt đẹp của người Việt Nam ta và đây cũng là thời điểm mà đất trời giao thoa, ban phúc lành đến cho mọi người. Đây là thời điểm thích hợp nhất đế cả gia đình sẽ cùng nhau lễ chùa, thắp hương và cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc. Đồng thời cũng tận hưởng được không khí trong lành, thanh tịnh vào những ngày đầu năm.

3. Mua muối đầu năm

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Câu thành ngữ được ông cha ta đúc kết vào ngày đầu năm mới nên mua muối để may mắn vào nhà.

Theo quan niệm xưa, muối có vị mặn, có thể xua đuổi tà ma mang lại những điều may mắn làm tình cảm gia đình, các mối quan hệ xã hội thêm bền chặt, mặn nồng.

Hãy mua một túi muối nhỏ vào sáng mùng 1 và đặt ở góc nhà hoặc mang theo bên mình để cả năm "đậm đà".

4. Chọn người hợp tuổi nhờ xông đất

Tục xông đất đầu năm để lấy may đã trở thành thông lệ trong ngày mùng 1. Vào ngày đầu năm, gia chủ thường mời những người hợp tuổi, mệnh với mình đến nhà đầu năm, sớm nhất để xông đất cho mình hi vọng sẽ đem lại may mắn, thuận lợi cả năm.

Mặc quần áo màu tươi sáng trong năm mới tượng trưng cho việc đón nhận nhiều điều mới mẻ. Ảnh minh họa: TL

5. Mặc quần áo mới màu sắc tươi sáng

Năm mới mặc đồ mới tượng trưng cho việc rũ bỏ cái cũ và đón nhận những điều mới mẻ. Theo đó nên mặc quần áo màu đỏ (may mắn), vàng (tài lộc), xanh dương (bản mệnh năm 2026 - Thiên Hà Thủy).

Tránh mặc nguyên cả bộ đen hoặc trắng vì đây là hai màu thường gợi cảm giác buồn bã trong quan niệm dân gian ngày Tết.

6. Khai bút đầu xuân

Việc khai bút đầu xuân mang lại rất nhiều ý nghĩa. Nó đại diện cho sự khởi đầu của trí tuệ và sự nghiệp. Do đó, đầu năm mới nên viết những lời chúc, mục tiêu năm 2026 hoặc những câu danh ngôn truyền cảm hứng vào một cuốn sổ mới. Việc này giúp định hướng tâm trí vào những điều tích cực ngay từ ngày đầu năm.

7. Mừng tuổi và nói những lời tốt đẹp

Mừng tuổi và chúc Tết đầu năm là phong tục tốt đẹp của người Việt. Vào ngày đầu năm mới, bạn nên đến chúc Tết gia đình, người thân, chúc họ năm mới an lành, hạnh phúc. Hành động này giúp tạo ra nguồn năng lượng tích cực và sự hoan hỷ cho cả người cho lẫn người nhận.

8. Giữ hòa khí gia đình

Giữ hòa khí trong những ngày đầu năm không chỉ là để "nhà cửa yên ấm" đơn thuần, mà theo quan niệm phong thủy và tâm lý học, nó còn là điều kiện tiên quyết để thu hút vận may.

Theo phong thủy, tiếng cười nói vui vẻ tạo ra dương khí (năng lượng tích cực), thu hút Tài thần và Hỷ thần ghé thăm. Ngược lại, sự gắt gỏng, lớn tiếng tạo ra sát khí, khiến may mắn vừa định bước vào cửa đã phải quay đầu đi.

Khi các thành viên trong gia đình trao nhau lời hay ý đẹp, đó là hình thức "chúc phúc". Những lời chúc này tạo ra sự tự tin và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.

Ngược lại, những lời than vãn, trách móc đầu năm sẽ biến thành lời "ám quẻ", khiến các thành viên trong nhà cảm thấy nặng nề, mất đi nhuệ khí chiến đấu cho những mục tiêu mới.

Tết là dịp hiếm hoi trong năm các thành viên tụ họp đông đủ. Việc giữ hòa khí giúp mọi người cảm nhận được giá trị của sự đoàn viên.

9. Ăn những món ăn mang tính "may mắn"

Xôi gấc: Màu đỏ của gấc tượng trưng cho vận đỏ.

Bánh chưng, bánh tét: Tượng trưng cho sự biết ơn đất trời và tổ tiên.

Trong ngôn ngữ Hán-Việt, tên gọi của món ăn thường đồng âm với những điều tốt lành:

+ Ăn quýt: Trong tiếng Hán, phát âm từ này gần giống với chữ "Cát" (may mắn), giúp mọi việc tròn trịa, hanh thông.

+ Ăn cá: Chữ "Ngư" đồng âm với chữ "Dư" (trong dư dả). Ăn cá đầu năm là mong muốn cả năm tiền bạc có dư, không bị thiếu hụt.

+ Mướp đắng (Khổ qua): Người miền Nam ăn món này với mong muốn cái "khổ" của năm cũ sẽ "qua" đi để đón nhận điều tốt đẹp.