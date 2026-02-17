Ý nghĩa của việc đi lễ chùa đầu năm mới và những lưu ý mà bạn cần biết

Ý nghĩa của phong tục lễ chùa đầu năm mới

Tập tục lễ chùa đầu năm, liên quan mật thiết đến đạo Phật, đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của mỗi người con và gia đình Việt Nam. Đây được coi là một di sản văn hóa mà dân gian đã bảo tồn và truyền đạt qua hàng ngàn năm lịch sử.

Ngay sau khi giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người đã đến chùa để thắp hương cầu an, cầu tài, cầu lộc. Người Việt tin rằng, việc đi lễ đầu năm không chỉ đơn thuần là để thực hiện ước nguyện, mà còn là một thời khắc để con người hòa mình vào không gian tâm linh, để tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, trong dòng chảy của thời gian, dù cuộc sống ngày càng hiện đại và văn minh, nhưng phong tục đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân trân trọng và duy trì qua nhiều thế hệ.

Đi lễ chùa đầu năm mới mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc và tài lộc cho gia đình. Ảnh minh hoạ

Người dân Việt Nam không chỉ đi chùa để cầu may mắn mà còn có một nét đẹp văn hóa khác, đó là việc xin chữ đầu năm. Hình ảnh của ông đồ với mực và tàu giấy đỏ, cẩn thận từng nét chữ, được tái hiện trong mỗi dịp đầu năm mới. Điều này thể hiện sự trọng trách với chữ viết, tri thức và mong muốn xin được một con chữ để đem về nhà treo ở nơi trang trọng nhất, cầu nguyện thành đạt cho cuộc sống và học hành thi cử cho con cái, sự may mắn, tài lộc và phúc thọ cho năm mới.

Những lưu ý khi đi lễ chùa

Tuy nhiên, việc đi lễ chùa đầu năm mới cũng cần lưu ý để làm sao giữ gìn được truyền thống tốt đẹp đó. Chỉ mang lễ chay (hoa quả tươi, bánh kẹo, xôi chè). Tuyệt đối không mang đồ mặn (thịt, rượu) vào chính điện.

Nên chọn hoa có hương thơm nhẹ như hoa cúc, hoa huệ, hoa sen, hoa mẫu đơn. Tiền thật không nên đặt lên ban thờ hoặc tay tượng, hãy bỏ vào hòm công đức.

Khi đi vào Chùa nên đi vào cổng bên trái (Cổng Từ) và ra cổng bên phải (Cổng Bi). Tránh đi cửa chính giữa. Khi đi lễ chùa nên cầu sức khỏe, bình an và trí tuệ cho gia đình thay vì quá nặng nề về tiền tài, vật chất. Tránh chụp ảnh trực diện khi đang hành lễ hoặc chụp chính diện tượng Phật.

Trong khi đi lễ chùa, bạn nên mặc lịch sự và kín đáo. Chọn trang phục có màu sắc nhã nhặn hoặc có thể chọn quần áo có cùng tông màu với áo tràng, áo lam của phật tử để thể hiện lòng thành kính và giản dị. Nếu có thể, chọn áo sơ mi cổ kín hoặc áo dài. Tránh mặc đồ hở hang, đồ xuyên thấu và không mặc quần lửng hoặc quần tất lưới để tôn trọng không gian linh thiêng của đền chùa.

* Lưu ý: Thông tin về việc đi lễ chùa đầu năm mới mang tính chất tham khảo và nghiêm nghiệm