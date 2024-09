Bí thư Thành ủy Nha Trang làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

Sáng 12-9, Ban Tổ chức Trung ương triển khai Quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh An Giang.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng và mong muốn ông Mừng trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt tình hình địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng trao quyết định và hoa chúc mừng ông Hồ Văn Mừng được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang. Ảnh: HD

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng ông Hồ Văn Mừng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, ông Lê Hồng Quang Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng chúc mừng ông Hồ Văn Mừng được Bộ Chính trị tin tưởng, điều đồng, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hồ Văn Mừng đã gửi lời cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang...

Ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Tôi nhận thức rằng nhiệm vụ của cá nhân tôi trong thời gian tới rất nhiều, rất quan trọng và hết sức trách nhiệm. Với bề dày truyền thống anh hùng cách mạng, kiên cường, bất khuất, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa tỉnh An Giang phát triển toàn diện, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ĐBSCL" - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Mừng nói.

Ông Hồ Văn Mừng, sinh năm 1977, quê huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ.

Ông Hồ Văn Mừng đã kiêm qua nhiều vị trí như Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Từ tháng 8-2013 đến 10-2015, ông Mừng là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh.

Tháng 11-2015 đến 8-2021, ông Mừng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

