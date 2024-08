Ông Lê Minh Trí được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Cùng ngày, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao với ông Lê Minh Trí.

Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông Trí hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII (từ 8/2024), Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội các Khóa XIV và XV.

Ông Lê Minh Trí

Quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng là Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tháng 4/1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; sau đó làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND Quận 11, rồi Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Vào tháng 4/2013, ông Trí làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đến tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngày 16/8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu ông làm Ủy viên Ban Bí thư.

Ngày 26/8, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]