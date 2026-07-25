Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng được điều động làm Bí thư Tỉnh uỷ An Giang

Dự và trao quyết định có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ướng; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, đã nghe đã công bố các Quyết định số 249 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quang Tùng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 -2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Lê Quang Tùng (SN 30/10/1971), quê quán ở tỉnh Hà Tĩnh. Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Kỹ thuật giao thông.

Trước đó, ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 23/7, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang được được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 14/7, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Quang Tùng, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang:

Từ 11/2009 – 3/2011 là Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Từ 4/2011 – 3/2014 là Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Từ 4/2014 – 7/2018 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ thăm, tặng quà nông dân tiêu biểu của thành phố. Ảnh: HX

Từ 7/2018 – 7/2020 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ 7/2020 – 11/2024 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Từ 11/2024 đến 26/9/2025 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngày 27/9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho đến nay.