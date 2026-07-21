Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Đại học chuyên ngành Luật.

Ông Hải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Tiến Hải từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ tháng 7/2025, ông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.