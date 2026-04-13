Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Châu.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 người. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 9 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Châu.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 29 người. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 11 người.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Châu.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: 45 người. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 22 người.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

3 người tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, ông Đỗ Việt Hà, ông Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Châu.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 39 người. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Thái Học và ông Ngô Văn Cương giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Minh Châu.

Tại hội nghị, phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn. Mỗi nhiệm vụ đều rất nặng. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển; đến việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình mới. Nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các đồng chí sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, từng tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên; càng là cơ quan trọng yếu, càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Mỗi cán bộ phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình; phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải chăm lo đội ngũ cán bộ; phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến. Từng đảng ủy phải bám chắc chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau vì mục tiêu chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng giao việc là giao niềm tin. Nhân dân nhìn vào chúng ta không chỉ để nghe điều chúng ta nói, mà quan trọng hơn là để thấy điều chúng ta làm. Làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang đại diện 4 Đảng ủy, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Châu.

Tại hội nghị, đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho biết sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng của mỗi Đảng bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân…