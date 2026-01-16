Xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo Đinh Thị Lan lãnh án 21 tháng tù

Bị cáo Đinh Thị Lan lãnh 1 năm 9 tháng tù. Ảnh: CH

Ngày 16/1, TAND TP.HCM Khu vực 7 tổ chức xét xử bị cáo Đinh Thị Lan “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến đời sống riêng tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lan 1 năm 9 tháng tù. Trước đó, theo nhận định của đại diện VKS, hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi công khai tại tòa cho thấy đủ căn cứ xác định bị cáo Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube "Lan Đinh". Trong năm 2021, bị cáo đã tự ghi hình và phát tán 6 video clip lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật hoặc chưa kiểm chứng.

"Bị cáo biết rõ đây là những thông tin không đúng nhưng vẫn đăng tải nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; công khai bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật", đại diện VKS nêu quan điểm.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của bị cáo Lan là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn gây tác động xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Đáng chú ý, VKS cho rằng trong suốt quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đinh Thị Lan luôn quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, cần có một bản án nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo và mang tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo cáo trạng, trong năm 2021, thời điểm mạng xã hội đang "nóng" lên bởi các luồng tranh luận trái chiều, bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng kênh YouTube cá nhân mang tên "Lan Đinh" để đăng tải 6 video clip tự ghi hình.Cơ quan công tố xác định các nội dung này có sai phạm nghiêm trọng, đưa ra các thông tin chưa qua kiểm chứng, gây hiểu lầm về hoạt động kinh doanh và cá nhân.Sử dụng ngôn từ gây tổn hại đến uy tín cá nhân của vợ chồng bà Phương Hằng. Công khai các thông tin thuộc về bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định.