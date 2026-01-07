Truy tố chủ kênh YouTube "Lan Đinh" vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Đinh Thị Lan. Ảnh: AT

Theo cáo trạng, trong năm 2021, bà Đinh Thị Lan đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên kênh YouTube cá nhân mang tên "Lan Đinh". Nhà chức trách kết luận, nội dung chứa thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng.

Vi phạm về tiết lộ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư trái quy định pháp luật; vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng và các nghị định về quản lý dịch vụ Internet.

Xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, tại cơ quan công an, ban đầu bà Lan thừa nhận đã tự quay và phát ngôn những nội dung chưa kiểm chứng về vợ chồng bà Hằng tại nhà riêng ở quận Gò Vấp (cũ). Tuy nhiên, sau đó bị can bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng mình chỉ quay video chứ không trực tiếp đăng tải lên mạng xã hội.

Dù vậy, Cơ quan CSĐT khẳng định có đủ căn cứ xác minh bà Đinh Thị Lan chính là người đã phát tán các video này lên không gian mạng.