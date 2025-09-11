Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều

Những ngày qua, triều cường dâng cao đã gây ngập một số tuyến đường ở Cần Thơ. Đặc biệt sáng nay (11/9), mực nước vượt báo động 3. Nước từ sông Cần Thơ tràn vào khu vực bến Ninh Kiều, địa danh nổi tiếng ở Cần Thơ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, mực nước cao nhất đo được lúc 18h hôm qua là 2,02m, vượt báo động 3, còn trong sáng nay đã lên mức 2,06m.

Bến Ninh Kiều bị ngập sáng 11/9.

Lối đi bộ tại bến Ninh Kiều bị ngập.

Tường bao ngăn nước tại đây được xây sau đợt triều cường gây ngập sâu hồi tháng 10 năm ngoái.

Nước vượt qua bến Ninh Kiều tràn vào đường Hai Bà Trưng.

Một xe cứu thương gặp sự cố trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy.

Trước đó, vào chiều 10/9, các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua phường Bình Thủy cũng bị ngập do triều cường.

Khu vực đình Bình Thủy bị ngập.

Lội nước trên đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy chiều 10/9.