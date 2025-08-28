Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An

Sau bão số 5, nước sông Con dâng cao gây ngập lụt khu dân cư xã Tân Kỳ (Nghệ An). Nước lũ đục ngầu bao vây tứ phía.

Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, trước tình hình mưa lũ phức tạp, ngày 27/8, địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương sơ tán hơn 170 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí tại các điểm tránh trú an toàn. Các lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng người dân di chuyển tài sản, vật nuôi lên những vị trí cao hơn.

“Mưa lũ kéo dài khiến nước sông dâng cao gây ngập diện rộng. Toàn xã có 208 hộ dân bị ngập, hàng chục nhà bị tốc mái, gần 276 ha lúa và 31 ha ngô bị chìm sâu trong nước, nguy cơ mất trắng. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người dân khi đang bước vào vụ thu hoạch. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi xã Nghĩa Dũng (cũ) đã bị chia cắt hoàn toàn”, ông Toàn cho hay.

Nước lũ dâng lên gần sát mặt cầu Rỏi, xã Tân Kỳ.

Nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, gây ngập lụt.

Người dân sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn

Quốc lộ 48E đoạn qua eo Vực Rồng, nước lũ dâng cao mấp mé đường.

Khi mực nước sông Con bắt đầu dâng cao, chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai việc sơ tán dân và di chuyển tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Song song đó, xã cũng bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực ven sông và những nơi nước chảy xiết, nhằm kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh.