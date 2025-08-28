Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An

Sự kiện: Lũ lụt ở Nghệ An
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nước lũ từ sông Con dâng cao, khiến xã miền núi Nghệ An chìm trong biển nước.

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 1

Sau bão số 5, nước sông Con dâng cao gây ngập lụt khu dân cư xã Tân Kỳ (Nghệ An). Nước lũ đục ngầu bao vây tứ phía.

Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, trước tình hình mưa lũ phức tạp, ngày 27/8, địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương sơ tán hơn 170 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí tại các điểm tránh trú an toàn. Các lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng người dân di chuyển tài sản, vật nuôi lên những vị trí cao hơn.

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 6

“Mưa lũ kéo dài khiến nước sông dâng cao gây ngập diện rộng. Toàn xã có 208 hộ dân bị ngập, hàng chục nhà bị tốc mái, gần 276 ha lúa và 31 ha ngô bị chìm sâu trong nước, nguy cơ mất trắng. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người dân khi đang bước vào vụ thu hoạch. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi xã Nghĩa Dũng (cũ) đã bị chia cắt hoàn toàn”, ông Toàn cho hay.

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 7

Nước lũ dâng lên gần sát mặt cầu Rỏi, xã Tân Kỳ.

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 8

Nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, gây ngập lụt.

Người dân sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 11

Quốc lộ 48E đoạn qua eo Vực Rồng, nước lũ dâng cao mấp mé đường.

Cảnh nước lũ đục ngầu bủa vây xã miền núi Nghệ An - 12

Khi mực nước sông Con bắt đầu dâng cao, chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai việc sơ tán dân và di chuyển tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Song song đó, xã cũng bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực ven sông và những nơi nước chảy xiết, nhằm kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Nước bùn đục ngầu tràn xuống khu đô thị, người dân thốt lên 'lần đầu thấy cảnh này'
Nước bùn đục ngầu tràn xuống khu đô thị, người dân thốt lên 'lần đầu thấy cảnh này'

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng nay khiến nước bùn đục ngầu từ ngọn đồi bên cạnh tràn xuống khu đô thị Green Bay, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2025 12:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Lũ lụt ở Nghệ An Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN