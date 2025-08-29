Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá

Tối 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CTV

Lệnh bắt giữ ông Cao Tiến Đoan đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Trước đó, vào tối ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.