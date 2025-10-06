Gần 1.000 người bị mắc kẹt trên đỉnh Everest sau một trận bão tuyết lớn

Mới đây, tờ The Sun đưa tin, một trận bão tuyết lớn đã khiến gần 1.000 người mắc kẹt trên đỉnh Everest, buộc chính quyền Trung Quốc và Nepal phải triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn trong ngày 5/10 (giờ địa phương).

Theo truyền thông địa phương, các đội cứu hộ cùng hàng trăm dân làng đã được huy động đến khu vực cắm trại ở độ cao khoảng 4.900 mét để dọn dẹp tuyết, khai thông đường đi và hỗ trợ những người leo núi bị kẹt lại.

Người dân địa phương và các đội cứu hộ đã được triển khai để giúp dọn tuyết. (Nguồn: AFP)

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều lều trại bị sập, một số người leo núi bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng do nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng. Dù vậy, chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận tại khu vực đỉnh Everest, và một số du khách đã được sơ tán xuống núi an toàn.

Tuyết bắt đầu rơi dày từ tối ngày 3/10 và kéo dài sang ngày 4/10, khiến mọi hoạt động tham quan tại Khu danh lam thắng cảnh Everest bị tạm dừng từ cuối ngày 5/10.

Nepal hứng chịu thảm họa thiên tai

Trong khi đó, ở phía bên kia biên giới thuộc Nepal, mưa lớn liên tiếp đã gây ra lở đất và lũ quét nghiêm trọng, làm ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10, theo thông tin từ lực lượng cảnh sát Nepal.

Khoảng 350 người đi bộ đường dài đã được giải cứu và di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, 35 người khác được xác nhận thiệt mạng trong các vụ lở đất riêng biệt tại quận Ilam, khu vực giáp biên giới Ấn Độ.

Ngoài ra, 9 người mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi, và 3 người khác thiệt mạng do sét đánh ở những vùng khác trên cả nước.

Chính quyền Nepal cho biết các con đường dẫn đến khu vực miền núi bị chia cắt nghiêm trọng, nhiều cây cầu bị cuốn trôi, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên người leo núi phải đối mặt với thảm họa tự nhiên tại khu vực Everest. Năm 2010, khoảng 2.000 khách du lịch và người khuân vác từng mắc kẹt suốt 5 ngày trong một ngôi làng nhỏ ở độ cao hơn 2.740 mét do bão tuyết dữ dội.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ và đánh giá thiệt hại vẫn đang được khẩn trương tiến hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân và du khách không nên di chuyển đến khu vực Everest trong những ngày tới cho đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn.