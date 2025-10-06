Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt

Bà Thanh bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, chiều nay, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết tại cuộc họp báo quý của Bộ Công an.

Cùng tội danh này, C03 khởi tố Võ Thanh Nhuận, nguyên trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và Đỗ Đình Ngoan, định giá viên.

C03 cũng khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, bị tạm giam về cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh khi đương chức. Ảnh: VVT

Bà Phan Thị Mỹ Thanh 60 tuổi, từng là Đại biểu Quốc hội khóa 14, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Đồng Nai. Sự nghiệp gắn liền với tỉnh Đồng Nai, bà Thanh từng trải qua các cương vị như Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Giữa năm 2018, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm "rất nghiêm trọng", bà Thanh bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Bà thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 từ ngày 14/5/2018.

Ngoài vụ án này, cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và hai cựu cấp phó Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng đều bị vướng lao lý ở các vụ án trước đó.

Ông Cao Tiến Dũng hồi năm 2023 cũng bị kỷ luật cảnh cáo. Thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông chuyển sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận tỉnh ủy. Từ ngày 1/7, khi sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, ông Dũng không đảm nhận chức vụ nào.

Hai tháng sau đó, ông Dũng bị HĐND tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (trái) và Cao Tiến Dũng. Ảnh: Linh Đan

Nhà chức trách chưa công bố sai phạm liên quan của bà Thanh và các cựu quan chức trên với bà Lý tại siêu dự án King Bay.

Công ty Free Land có vốn điều lệ 300 tỷ đồng sau đó nâng tổng vốn lên 1.500 tỷ đồng với cổ đông lớn là bà Lý. Năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch, giao Công ty cổ phần Ngũ Long Tân (sau này đổi tên thành Free Land) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư King Bay, khoảng 125 ha, thuộc huyện Nhơn Trạch cũ.

Sau nhiều năm triển khai, khách hàng mua dự án tố cáo chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật và chiếm tiền thông qua hợp đồng đặt cọc. Quá thời hạn, Free Land không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.