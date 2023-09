Bắt người đàn ông nghi ném bé trai xuống sông ở An Giang

Liên quan đến vụ bé trai rơi xuống sông ở An Giang, chiều 11-9 Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP.HCM) vì bị nghi là đã ném bé trai xuống sông.

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 55 ngày 11-9, Hải điều khiển xe máy chở bé trai đến khu vực cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên). Sau đó bé trai bị rơi xuống sông và Hải bị tình nghi đã ném bé trai xuống sông.

Lúc này, ông Bùi Ngọc Thọ và con Bùi Hữu Thành (đều ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa đi ngang phát hiện bé trai đang bị chìm nên nhanh chóng nhảy xuống cứu. May mắn bé trai được cứu vớt kịp thời.

Ngay trong buổi chiều công an đã truy xét và bắt được Hải.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]