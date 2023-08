Khởi tố vụ án bé trai bị bắt cóc ở Long Biên

Hình ảnh bé trai bị bắt cóc lên ô tô.

Tối 16/8, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Trung là nghi phạm đã bắt cóc bé trai ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội). Trung là cán bộ đội Tham mưu Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xác minh chính xác lý lịch, nhân thân đối tượng, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 19h40 ngày 14/8, cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (SN 1987, ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc, chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu P. bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, các đơn vị Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công cháu P., đưa về với gia đình an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]