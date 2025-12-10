Mỹ mất hơn một tháng để vớt hai máy bay rơi ở Biển Đông

Đợt trục vớt xác trực thăng MH-60R, tiêm kích F/A-18F rơi ở Biển Đông diễn ra hồi tuần trước, nhưng thông tin chỉ được quan chức hải quân Mỹ công bố hôm 9/12. Động thái đánh dấu kết thúc chiến dịch hơn một tháng nhằm thu hồi các máy bay bị rơi.

Theo Hạm đội 7 hải quân Mỹ, các máy bay được trục vớt từ độ sâu khoảng 120 m, tất cả bộ phận đang được chuyển đến cơ sở quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phân tích chi tiết.

Hải quân Mỹ đã thuê tàu để trục vớt máy bay. Nó được trang bị hệ thống không người lái thuộc sở hữu chính phủ, song do nhà thầu vận hành. Tàu dân sự làm việc theo hợp đồng, từng tham gia hỗ trợ trục vớt nhiều máy bay quân sự Mỹ trong quá khứ.

Tiêm kích F/A-18F làm nhiệm vụ tại Trung Đông hồi năm 2020. Ảnh: USAF

Hải quân Mỹ hôm 20/11 thông báo USNS Salvor, tàu cứu hộ lớp Safeguard thuộc Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự, đang ở hiện trường để trợ giúp nỗ lực thu hồi các máy bay. Chưa rõ vai trò cụ thể của USNS Salvor trong chiến dịch.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, tiêm kích F/A-18F và trực thăng MH-60R đều sở hữu nhiều công nghệ nhạy cảm, có thể thu hút sự quan tâm từ các đối thủ của Mỹ. Điều này khiến Washington muốn khẩn trương trục vớt hai máy bay để tránh nguy cơ xác chúng rơi vào tay nước ngoài, từ đó rò rỉ bí mật công nghệ.

Trực thăng MH-60R thuộc Phi đoàn Trực thăng Tấn công hàng hải số 73 và chiến đấu cơ F/A-18F thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 22, đều thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz, lần lượt rơi cách nhau nửa tiếng khi đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông hôm 26/10. Cả 5 thành viên tổ lái trên hai máy bay đều được giải cứu an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiên liệu bị nhiễm bẩn có thể là nguyên nhân dẫn đến hai vụ rơi liên tiếp. Giới chức hải quân Mỹ cũng tin rằng không có "hành động xấu" liên quan sự việc, cho biết đang điều tra và chưa công bố nhận định sơ bộ.