Những dự đoán nào của Nostradamus và Baba Vanga ứng nghiệm trong năm 2025?

Nostradamus và Baba Vanga từ lâu được nhắc đến như những nhà tiên tri nổi tiếng, dù phần lớn dự đoán của họ được truyền miệng sau nhiều thế hệ. Nostradamus, nhà chiêm tinh người Pháp sống ở thế kỷ 16, được cho là từng dự báo bom nguyên tử hay dịch bệnh lớn; trong khi Baba Vanga, nhà ngoại cảm Bulgaria qua đời năm 1996, được gắn với các dự đoán về 11/9 hoặc Covid-19.

Với danh tiếng đó, nhiều người tò mò xem hai nhân vật này nói gì về năm 2025 và mức độ trùng khớp ra sao.

Tranh vẽ chân dung của Nostradamus. Ảnh: DM

Nostradamus từng dự đoán nước Anh đối mặt "kẻ thù trong lẫn ngoài", cùng "dịch bệnh lớn quay trở lại". Thực tế, Anh không tham gia cuộc chiến nào trong năm, nhưng vẫn đối mặt mối đe dọa an ninh - từ các vụ tấn công bằng dao đến loạt sự cố an ninh mạng làm gián đoạn nhiều doanh nghiệp. Giới chuyên gia y tế cũng cảnh báo khả năng bùng phát "siêu cúm" mùa đông, dù chưa có dịch bệnh nghiêm trọng như lời tiên tri.

Về chính trị quốc tế, Nostradamus nói "các cường quốc sẽ đối đầu" và phương Tây suy giảm ảnh hưởng. Thế giới năm qua tiếp tục chứng kiến căng thẳng. Ảnh hưởng của phương Tây cũng chịu sức ép trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng kinh tế.

Một số dự báo khác của Nostradamus cũng khá gần với thực tế, như tiến bộ y tế toàn cầu. Năm nay, các nhà khoa học đạt bước tiến trong phát triển vaccine phòng lao, thuốc giảm cân công nghệ mới trở thành biện pháp hỗ trợ chống béo phì, và trí tuệ nhân tạo được dùng dự đoán nguy cơ ung thư từ sớm.

Nostradamus từng ám chỉ khả năng kết thúc của một cuộc chiến kéo dài trong năm 2025. Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ ba với tổn thất lớn cho cả hai phía, mong muốn thúc đẩy giải pháp ngoại giao tiếp tục được nhiều quốc gia nhấn mạnh. Dù vậy, vẫn chưa có tín hiệu chắc chắn về thời điểm chiến sự có thể chấm dứt.

Nhà chiêm tinh cũng đề cập tới "quả cầu lửa từ vũ trụ", khiến nhiều người liên hệ đến nguy cơ thiên thạch hoặc biến cố khí hậu cực đoan. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định không có dấu hiệu tận thế, dù Trái Đất vẫn chịu áp lực từ biến đổi khí hậu.

Về thiên tai, Nostradamus cho rằng Brazil có thể hứng chịu sự kiện nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Trên thực tế, khu vực Amazon đang đối mặt nạn khai thác trái phép và tình trạng hạn hán kéo dài.

Bà Baba Vanga - nhà ngoại cảm người Bulgaria - lúc sinh thời. Ảnh: News18

Trong khi đó, các dự đoán của Baba Vanga cho năm 2025 gây chú ý khi bà nói loài người sẽ "tiếp xúc với người ngoài hành tinh". Người hâm mộ từng hy vọng điều này xảy ra trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Mỹ, nhưng không có "ánh sáng lạ" nào xuất hiện như lời kể. Một số người lại liên hệ dự báo này với vật thể liên sao 3I/ATLAS sẽ tiến sát Trái Đất vào ngày 19/12, dù NASA xác định đây chỉ là sao chổi.

Baba Vanga cũng được cho là dự báo năm 2025 có nhiều trận động đất. Thực tế đúng như vậy. Năm qua chứng kiến nhiều thảm họa địa chấn gây thiệt hại lớn tại Philippines, Afghanistan, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar và nhiều khu vực khác.

Bà còn nhắc đến một cuộc chiến tàn khốc ở châu Âu. Dù không khớp hoàn toàn, tình hình chiến sự Nga - Ukraine và xung đột Gaza khiến nhiều người cho rằng lời tiên tri phần nào trùng với thực tế.

Dù được chia sẻ rộng rãi, phần lớn dự đoán của Nostradamus và Baba Vanga không có bằng chứng xác thực; nhiều ghi chép chỉ dựa trên diễn giải của người đời sau. Tuy vậy, những lời tiên tri này vẫn gây chú ý mỗi khi năm cũ sắp trôi qua, như một cách nhìn lại những biến động của thế giới.