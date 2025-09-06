Bắt 2 lãnh đạo doanh nghiệp câu kết với trùm giang hồ Ý "ẻng"

Ngày 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981, ngụ số nhà 381A Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phùng Quang Nghênh liên quan tới vụ án trùm giang hồ Ý "ẻng". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, chiều 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phùng Quang Nghênh (SN 1971, ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và Phùng Ngọc Hải (SN 1980, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở của 2 lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6-2024 đến tháng 3-2025, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng trại gà giống giai đoạn 2 tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh đã liên kết với Phùng Quang Nghênh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Minh Phúc Group, và Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"), thực hiện khai thác đất làm vật liệu xây dựng, sau đó bán cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý cầm đầu, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giam 8 đối tượng để điều tra hành vi "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Đánh bạc". Riêng Ý "ẻng" bị khởi tố thêm tội danh "Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản".